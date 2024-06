TERASZ LIVE!: Oláh Annamari

Oláh Annamária összesen 15 évig volt két világzenei zenekar (Fókatelep, Meszecsinka) énekese és részben dalszerzője. Már ez idő alatt is születtek olyan dalok, amiket csak egyedül adott elő, de most eljött az ideje, hogy egy egész koncertet szenteljen ezeknek a daloknak. Hallhatóak lesznek az újak mellett régi szerzemények is új köntösben.

Fotó: facebook

A részvétel ingyenes!

Időpont: június 11., 19.00-21.00

Helyszín: Esernyős terasz (Fő tér 2., Budapest, 1033)