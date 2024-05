Közös többszörös - A Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói kiállítása

A sokágú alkotói utak szépen teszik láthatóvá a különböző alkotói alapállásból született műveket. Amennyire személyesek ezek a művek, épp annyira jellemzőek a saját kulturális környezetükre, társadalmi vagy éppen geopolitikai környezetükre.

A fiatal alkotók által alkalmazott technikák is segítik megmutatni a Magyar Képzőművészeti Egyetemen formálódó kreatív-művészi teljesítményeket, amelyek jól példázzák egy új generáció sajátos gondolkodásmódját. Bár ez a kiállítás természeténél fogva – és a válogatásnak köszönhetően – nem lehet „reprezentatív”, mégis kitűnő keresztmetszetét adja a jelenkori fiatalok szemléletének. Ezekkel a jellemzően mai alkotásokkal a kiállítás így a Festő, Szobrász és Grafika szak hallgatóinak sajátos karakterét is megmutatja számunkra.

Az Eötvös10 Művelődési Ház jelenkori életében így a képzőművészet is fontos szerephez jut. Mivel a fiatal alkotók bemutatkozásának is kínál kiállító helyszínt a galéria, így az egyetemi oktatásban résztvevő egyetemisták számára is szép szakmai kihívást jelent egy kiállítás lehetősége. Ez azért is érdekes, mert valójában a Pincegaléria mint kiállítótér a különleges, 150 éves, boltíves téglafalával, a főváros korabeli építészetének jellegzetes környezetével szinte felkínálja magát a képzőművészekkel való közös együttlétre. Az összetett, sajátos arányokkal épített belső tér, a strukturált falak és a speciális atmoszféra a kiállítás tervezésekor és rendezésekor olyan kérdésekkel szembesíti a művészeket, mely feladatokkal hasonlóképpen kell szembenézniük és megoldaniuk azokat, akár csak alkotás közben, amikor a műtárgy készítésekor kompozíciós szempontok figyelembevételével, egyensúlyok meghatározását, formai eredmények kialakítását célozzák meg.

Az MKE hallgatóinak mindez egy igazi kaland, mely a fiatalok közös együttműködésében valódi élménnyé nemesül, és a közönség, vagyis a kiállítás látogatói örömére szolgál.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem főépülete úgyszólván karnyújtásnyira van az Eötvös10-től, de az a mindössze „kétsaroknyi” távolság most lényegében el is tűnik, mivel az MKE hallgatói úgyszólván be is költöznek oda, mondhatni belakják alkotásaikkal az Eötvös10 Pincegaléria tereit.

/Szurcsik József/

A kiállítás június 16-ig látogatható az Eötvös10 Művelődési Ház Pincegalériájában.

A kiállításhoz kapcsolódó program: Exkluzív tárlatvezetés a kiállításban.

Megnyitó: 2024. május 6., hétfő 18.00

Regisztráció: Gyergyák Kati ([email protected])

Időpont: május 6., 18.00

Helyszín: Eötvös u 10., Budapest, 1067 Magyarország