Marczi muzsika - Koncertélmény és tanulás iskolásoknak

Zenei ismeretterjesztő sorozat kisiskolások számára, a zene műfajairól, hangszerekről és zenetörténetről.

A sorozat szerkesztője: Lukácsházi Győző (1953-2022)

Moderátor: Tarr Ferenc

Fotó: facebook

Március 7., 9.00, 11.00, 14.30

Tarr Ferenc: Lóci játszik - Harmónia, a zenék birodalma

Tarr Ferenc nagy sikerű, Év Gyerekkönyve Díj-ra is jelölt, zenei ismeretterjesztő mesekönyvének ihletésére egy varázslatos kalandra hívjuk a MARCZI Muzsika közönségét a zenék birodalmába! A történet szerint Melódia királykisasszony szeretné megtalálni a saját hangját. Elindul hát Harmóniában, a zenék birodalmában, hogy végigjárja mind a négy tartományt – Folkiát, Imprót, Poppiát és Klasszikát. Kalandos útja során megismer sok-sok hangszert, stílust, formát, zenészt, zeneszerzőt – és hall mindenféle zenét. A rendhagyó előadás során, a közönség nem egy szokványos koncertet, vagy épp mesét hallgathat végig, hanem a történetet alapul véve, nagyszerű játékokon keresztül a zene legkülönbözőbb fogalmaival ismerkedhet meg. Mit jelent a ritmus, a dallam, a tempó, azaz úgy általában, mit is jelent a zene? Reméljük, hogy Melódia története nyomán a gyerekek is eljutnak oda, hogy megtalálják, nekik milyen zene tetszik.

Az előadás hossza körülbelül 50 perc, szünet nélkül.

Belépő: 1300 forint

Helyszín: Marczibányi Téri Művelődési Központ (1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A)