Hol vannak a boszorkányok? - avagy a Gellért-hegy titkai - vezetett séta

"Elképzeljük a régen itt élt embereket és a különböző történelmi korokban épült építményeket. A séta közben kiderül az is, hogy mi volt az a híres Gellért-hegyi boszorkányjárás. A villasorra érve „átlépünk a XX. századba”, és az épületek titkai hallatán megelevenednek előttünk a híres írók, művészek és az embermentő svéd diplomaták is. Megkeressük a Minerva utca névadójának titokzatos szobrát is. Utolsó állomásunk a Kelenhegyi Műteremház lesz, majd Szent Vince szobra mellett lesétálunk a Gellért térre."

Fotó: facebook.

Idegenvezető: Mika Edit, helytörténész

A séta ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A túrák, séták könnyen teljesíthetőek, gyerekeknek és idősebbeknek egyaránt!

Időpont: október 29., 15.00

Találkozó: Gellért-hegy, Búsuló Juhász Étterem előtt, Budapest, XI. kerület, Kelenhegyi út 58.

A Ficsak Alapítvány 11. kerület eseménye.