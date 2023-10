Friss Kakas Animációs Filmnapok

"Jelenlegi és egykori hallgatók által készített, nemzetközi sikereket elért animációkkal, klasszikus MOME-darabokkal és a legkisebbeknek szóló animációkkal várunk.

Fotó: Facebook

A programban továbbá a világ legrangosabb fesztiváljait – Berlinale, Cannes, Annecy – megjárt alkotásokat is nézhetsz, például a 27 című cannes-i Arany Pálma-díjas filmet.

Újdonság, hogy ezúttal egész estés animációs filmeket is bemutatunk, a Műanyag égbolt című filmet, a Toldit és Magyarország idei Oscar-nevezését, a Kojot négy lelkét is.

Az esemény fontos részét képezik a szakmai programok, amelyeken animációs karrierutakról és a magyar animáció jövőjéről beszélgetünk."

Nézd meg a részletes programot: https://frisskakas.hu/

Helyszín: Toldi Mozi

Időpont: október 6-7.