Feleségek és szeretők – Szűcs Gabi és Szervét Tibor zenés estje

Az esten Szűcs Gabi és Szervét Tibor a 20. század első felének zenéin és írásos emlékein, naplórészleteken, önéletrajzi vallomásokon keresztül idéznek fel legendás nőket, akik feleségek és anyák is voltak, mégis szerelmeikről, szeretőikről lettek híresek. Ők voltak koruk leghíresebb „Végzet Asszonyai”, ugyanakkor történeteikből mindig kitetszik a vágy: feleségnek lenni.

Fotó: Facebook

Mesélnek, énekelnek híres művészekről, színésznőkről, mint Marilyn Monroe és Marlene Dietrich, de megismerjük a rajongott Karády Katalint, és a társaságbeli úrihölgy Böhm Arankának, Karinthy Frigyes feleségének történetét is. Szerelemről, örömről és bánatról mesélnek, nőkről, akik olyanok, mint mi mindannyian: hol szeretők, hol feleségek, bonyolult kapcsolatban a szeretett férfival. Felcsendülnek többek között a Wives and Lovers, a Whatever Lola Wants, az I wanna be loved by you, a Fever, és a Hamvadó cigarettavég című dalok is.

Közreműködik:

Szűcs Gabi Fonogram-díjas énekesnő

Szervét Tibor Jászai Mari-díjas színművész

Szűcs Gabi Quintet

Rendező: Pelsőczy Réka, Jászai Mari-díjas színész, rendező

Az előadás hossza: 90 perc

Jegyár: 4900 forint

Időpont: augusztus 7., 20.00

Helyszín: Benczúr Ház Rendezvényközpont