100 év meséi – park- és színháztörténeti séta a Városmajorban

Talán nem köztudott, de a Városmajor volt a főváros első közparkja. A területet a középkorban még szántóföldként, kaszálóként használták, II. József rendelte el közparkká alakítását. Később a bécsi Práter hangulatát idéző mulatságokat és vurstlikat rendeztek itt. A budai filmkedvelő publikum nagy vágya teljesült, amikor 100 évvel ezelőtt, 1922-ben megnyitotta kapuit a zöldben a Parkmozi.

Fotó: Facebook

„A városmajori park évszázados lombsátrai közepette emelkednek a Parkmozit körülvevő bástyaszerű ízléses cementfalak, melyek a nézőteret körülveszik. Elöl tetszetős modern stílben épült homlokzat ékíti a Parkmozi bejáratát, hol már a megnyitás délutánján is hosszú rajokban állottak sort a jegyre várók tömegei, akik közül nem is egy szorult ki a nívós színházavató premierről.” A Színházi Élet így számolt be a rendkívüli eseményről.

Az intézmény csak a második világháborút követően, 1950 után kezdett el színházként funkcionálni. A városlakók a Városmajorba jártak kirándulni, üdülni, feltöltődni és a színház élményért.

A 2022-ben 100. születésnapját ünneplő Városmajori Szabadtéri Színpad és a Budastep a nyár folyamán kellemes sétákra invitálja az érdeklődőket, melyeken megismerhetik a park és a színház történetét, a fák titkait, a környék pletykáit is.

Időpont: július 28., 17.00

Helyszín: Városmajori Szabadtéri Színpad