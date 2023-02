Klasszikusok kicsiknek és nagyoknak - Hangszersimogató és farsang

Tudtad, hogy a harmonikának is sípjai vannak, akárcsak az orgonának? Miért van a csellónak nyaka, teste, sőt lelke is? Vajon hány húrja van egy hárfának, és mire kellenek rajta a pedálok? Hány fajta trombitát ismersz, és miben különbözött az ókorban használt trombita a maitól? Hogyan működnek a hangszalagjaink és hogyan lehetséges, hogy egyetlen énekes egy egész zenekarral együtt is hallható?

Fotó: Facebook

Sok-sok kérdés, ami a hangszerekkel és az emberi hanggal kapcsolatban felmerül, mind válaszra talál a játékos hangszerbemutatón, ahol a gyerekek és felnőttek egyaránt meg is szólaltathatják majd a különböző hangszereket. Mindez pedig egy mini-koncerttel egybekötve ad teljes képet a hangszerek klasszikus zenében betöltött szerepéről, és játékos formában viszi közelebb a közönség fiatalabb és idősebb tagjait ahhoz, amit a zene varázsa az emberiség számára jelent.

Közreműködnek:

Bábel Klára, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának szólóhárfása

Bojta Zsuzsanna, Bach Mindenkinek Fesztiváldíjas énekművész

Demeniv Mihály harmonikaművész, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakimnázium tanára

Horváth Bence, a Magyar Állami Operaház szólótrombitása

Miskolczi Anita, a Magyar Állami Operaház csellóművésze

Időpontok: február 12., 16.00

Helyszín: 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 4.

Belépőjegy: felnőtt 2500 forint, gyermek 1000 forint