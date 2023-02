Sikkasztás miatt gyanúsítottként hallgatták ki a DK-s képviselőt

Még a nyáron jelentették fel Nemes László pesterzsébeti DK-s önkormányzati képviselőt. A kerületi Fidesz-frakció mellett még saját önkormányzata is feljelentést tett a politikus ellen.

A Mandiner értesüléseit akkor Demjanovich Orsolya jegyző is megerősítette, azt válaszolta levelében, hogy Nemes a polgármesteri hivatal számlájára 1 057 760 forintot utalt át „Nemes László felmerült taxiköltségek térítése” közleménnyel.

Az átutalás pontos időszaka, jogalapja és összegszerűsége egyelőre nem értelmezhető, a hivatal még vizsgálja, hogy mi a jogszerű teendő a befizetéssel, jelenleg függőben tartjuk

– nyilatkozta akkor a jegyző, aki azzal folytatta, hogy a feljelentést megküldték az illetékes hatóságok felé.

A lap most úgy értesült, hogy a rendőrség megkezdte a nyomozást az ügyben, és Nemes Lászlót gyanúsítottként hallgatták ki.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság egy férfit gyanúsítottként hallgatott ki sikkasztás bűntett megalapozott gyanúja miatt

– közölte a Mandiner megkeresésére a rendőrség.

Hétfőn a portál megkereste a DK önkormányzati képviselőjét, hogy meg tudja-e erősíteni, ő volt az, akit a rendőrség gyanúsítottként hallgatott ki, mire azt kérdezte, hogy mindezen információkat honnan vesszük?

Ha egy ilyen jogi eljárás elindul, azt a rendőrségen és a bíróságon kell folytatni. Úgy gondolom, ha a jogi eljárás befejeződik, mindannyian okosabbak leszünk

– mondta a politikus.

Nem spórolt a benzinnel sem

Először az Adatradar írta meg, hogy a Nemes László részére, az önkormányzat által kiadott taxikártyát a családja is nagy előszeretettel használhatta. Buc-Horváth Gabriella, a kerület önkormányzati képviselője a Mandinernek az ügy kirobbanását követően úgy fogalmazott, a gyurcsányista alpolgármester „családi vállalatként kezeli beosztását Pesterzsébeten”.

A lap beszámolt arról is, hogy Nemes László 2,6 millió forintért tankolt üzemanyagot 2019 ősze óta Skoda Octaviájába. A Gyurcsány-párti politikusnak egy dízeles Skoda Octaviája van, de volt idő, amikor benzinre is költött, nem is keveset. A dízeles Skoda Octaviának a gyártó tájékoztatása szerint 50 literes a tankja, ám a politikusnak ugyanakkor sikerült időnként többet, akár 57 litert is beletöltenie.