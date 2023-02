Alsó tagozatos gyerekeket is zaklathatott a fiatal fiúkat megrontó tanár

Nemcsak egy 15 éves fiút rontott meg Bite Zsolt, az óbudai Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola LMBTQ-aktivista tanára, hanem valószínűleg több gyerekkel is szexuális kapcsolata volt. Ráadásul kiderült, hogy még alsó tagozatosoknak is homoszexuális propagandát tartott, egy etikaórán. Ez azért is érdekes, mert az iskola a botrány kirobbanása után azzal védekezett, hogy Bite nem tanár, csak "pedagógiai asszisztens", és soha nem tartott órát. A videóban, amiben elmondta, hogy egy 15 éves fiúval tart fenn homoszexuális kapcsolatot, azt is kifejti Bite, hogy őt olyan „neves" szervezetek védik ingyen, mint a TASZ, a Helsinki Bizottság vagy éppen a Gyurcsány Ferenc pártjához közel álló PDSZ. A szülők szerint ezzel zsarolta az iskolát is, így nem mertek vele szembeszállni.

Mélyen felháborodtak a krúdys kisdiákok szülei

A PestiSrácok számolt be arról, hogy Bite Zsolt múlt hét szerdán engedély nélkül tartott szexuális felvilágosító órát alsós diákoknak az óbudai Krúdy Gyula Általános Iskolában, melynek keretében

KIZÁRÓLAG AZ EGYNEMŰEK SZEXUÁLIS ÉLETÉRŐL MESÉLT A KISDIÁKOKNAK.

Nem sokkal később a szülők megtudták, hogy mi történt az etikaórán, amit jeleztek az iskola vezetésének – mesélt a lapnak az egyik, neve elhallgatását kérő szülő, akinek a gyereke a Krúdy diákja. Az eset miatt az aggódó szülők több kérdést is feltettek írásban az igazgatónak, amiben a többi között arról érdeklődtek:

Maradt-e bármikor valamelyik alsós tanulójával egy helyiségben négyszemközt Bite Zsolt?

Igaz-e, hogy az iskolából több gyerekkel szexuális kapcsolatot létesített Bite Zsolt, akár virtuálisan?

Történt-e rendőrségi feljelentés?

Igaz-e, hogy az iskola tanulóit is megkörnyékezte, illetve valamilyen vetkőzős csoportba hívta meg őket?

Kérünk azonnali tájékoztatást, hogy amennyiben nem lesz betegszabadságon Bite Zsolt, van-e az iskolának cselekvési terve, szándékoznak-e, illetve jogilag tudnak-e olyan lépést tenni, hogy ne mehessen be az iskolába (pl. alsósoknak etikaórát tartani)?

A szülők az iskolától erre a levélre választ nem kaptak, csak egy üzenetet arról, hogy Bite Zsolttal szemben vizsgálat van folyamatban, annak lezártáig nem fog munkát végezni az intézményben. A portál szerint a szülőket viszont annyira felzaklatta az ügy, hogy

ÉLŐLÁNCCAL AKADÁLYOZTÁK VOLNA MEG BITÉT ABBAN, HOGY BEMENJEN AZ ISKOLÁBA, HA AZ INTÉZMÉNY NEM LÉP

– árulták el kérdésükre. Az ügy azonban hónapokkal korábban kezdődött, ugyanis a portálnak nyilatkozó szülő szerint

A FELSŐS DIÁKOK SZÜLEI MÁR JELEZTÉK, HOGY GOND VAN A TANÁRRAL, MERT TÖBB DIÁK IS KÖVETI ŐT AZ ONLINE TÉRBEN, AHOL A TÖBBI KÖZÖTT ÖNGYILKOSSÁGRA BUZDÍTÓ VIDEÓT TETT KÖZZÉ, ÉS NYÍLTAN PROPAGÁLJA A MÁSSÁGOT IS.

Az iskola lépése pedig erre az volt, hogy a felső tagozatosoktól áttette Bite Zsoltot az alsó tagozatosok közé

– állítja a neve elhallgatását kérő anyuka.

Öngyilkosságra is buzdított

Egy másik, szintén a neve elhallgatását kérő szülő a PestiSrácok.hu-nak elmondta: a saját gyermekétől tudta meg, hogy

SZÁMOS DIÁK KÖVETI BITE ZSOLT ERŐSEN 18 PLUSZOS VIDEÓT. EZEKBEN A DIÁKOKNAK A TANÁR RÉSZLETESEN ELMAGYARÁZTA, HOGY HOGYAN TUDJÁK EZEKET MEGNÉZNI, ANNAK ELLENÉRE, HOGY MÉG NEM NAGYKORÚAK. KIDERÜLT AZ IS, HOGY TÖBB OLYAN DIÁK KÖVETI BITE ZSOLTOT, AKIK ÉRZELMILEG LABILISAK, MAJD EGY KIFEJEZETTEN ÖNGYILKOSSÁGRA BUZDÍTÓ VIDEÓ IS FELKERÜLT A TANÁR OLDALÁRA.

Az iskola arra kérte Bitét, hogy a krúdys diákokat tiltsa ki ezekről az oldalakról, de erre sem volt hajlandó, arra hivatkozva, hogy a szülők dolga, hogy mit csinál a gyerek. Ezt követően még hónapokig zavartalanul tanított az iskolában a pedagógussegéd, amíg az alsósok homoszexuális kiokosításának esete meg nem történt. Egyik TikTok-videójához ezt írta:

vannak szuicid gondolataim. Naponta. Vannak gyógyszereim is, amik kordában tartanak, és visszaterelnek a hétköznapi mókuskerékbe. De van értelme ennek a mókuskeréknek? Minden nap ugyanazokat a játszmákat játszani? Van értelme a gyógyszernek, ami függővé tesz, hogy a társadalom felé a szebbik pofádat mutasd, amíg bele nem fásulsz? Nem lenne egyszerűbb kiugrani a mókuskerékből?

De van még megdöbbentőbb videója is:

Fiatal fiúkat fotózott, és behálózhatta őket

Bite egyébként fotós is a Krúdyban a szülők elmondása szerint, így nagyon könnyen tudott kapcsolatot teremteni a felsős fiúkkal, akiket fotózni tanított.

Többeket közülük meghívott egy privát csoportba, ahol obszcén, szexuális megjegyzéseket tett rájuk, majd azzal zsarolta őket, hogy őt úgyis megvédik a jogvédő szervezetek

– számolt be a lapnak az egyik szülő, aki szerint

BITE AZÉRT IS ÚSZHATTA MEG EDDIG, MERT AZ ISKOLA FÉLT A KÖRÜLÖTTE LÉVŐ JOGI SZERVEZETEKTŐL, HISZEN TÖBB VIDEÓJÁBAN IS ELMONDTA, HOGY A HELSINKI BIZOTTSÁG ÉS A TASZ IS KIÁLL MELLETTE.

Az egyik szülő arról is informálta a portált, hogy állítólag az iskola, amikor felvette Bite Zsoltot mint pedagógiai asszisztenst, kapott egy levelet a TASZ-tól, amelyben dicsérték őket, hogy mennyire befogadó az intézmény.

Bite elkezdte fenyegetni a diákokat

Miután kirobbant Bite körül a botrány, a diákokat kezdte fenyegetni. Legalábbis erre utal a két napja kitett Instagram-levelezése és az ahhoz fűzött kommentek. A levelezés tanúsága szerint egy diákot kérdezett arról, hogy mi a céljuk, esetleg eltávolítani őt a Krúdyból? Mire a fiú annyit válaszolt neki, hogy ez biztos, aztán hogyan tovább, majd meglátják. A kommentszekcióban pedig már megy a fenyegetőzés a részéről. Mint írja:

jó lenne, ha beszélnél a spanoddal... a saját érdekedben is. Privát üzenetet nem tudok küldeni, mert 3 napra le lett tiltva az üzenetküldés Instán.

Majd úgy folytatja:

csak egyetlen bemószerolás bármelyik felettes hatóságnál including the igazgatóság...

Korábban is voltak már vele gondok

Az LMBTQ-aktivista már 2018-ban célkeresztbe került, amikor a fővárosi, VIII. kerületi Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola pedagógusasszisztense volt, ahol szintén 5-7. évfolyamosoknak tartott fotó-videó szakkört. Egy hangfelvétel szerint olyanokat mondott, hogy

nem korlátoztam a szexuális szabadságukat. (...) Esténként forgattunk... vagyis nappal forgattunk, megvágtuk az anyagot, majd a nap hátralévő részében azt csináltunk, amit akartunk. Khhmm...

Azt mondja Bite, hogy csak fantáziált

Bite Zsoltot hétfőn több kérdéssel kereste e-mailben a PestiSrácok, melyekre válaszul tagadásba kezdett. Most már - nyilván a szervezetek felszólítására - letagadta, hogy kapcsolatban állt a jogvédőkkel.

AZT IS ÍRTA, MÉG NEM TUDJA, MI LESZ A SORSA, MERT A KRÚDY VEZETŐSÉGÉT Ő SEM TUDTA ELÉRNI.

Ekkor már azt is megpróbálta letagadni, hogy 15 éves szeretője van.

Mi történt eddig?

Hétfő délután robbant a hír, hogy videóbejegyzésben "dicsekedett el" azzal a Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola LMBTQ-aktivista tanára, mások szerint pedagógiai asszisztense, Bite Zsolt, hogy

EGY 15 ÉVES FIÚVAL TART FENN HOMOSZEXUÁLIS KAPCSOLATOT, DE SZERINTE EZ TELJESEN RENDBEN VAN, Ő ETTŐL MÉG NEM LESZ PEDOFIL, HA PEDIG VALAKINEK NEM TETSZIK A DOLOG, AZT BEPERLI.

A videóban azt is kifejti a tanár, hogy őt olyan „neves" szervezetek védik ingyen, mint a TASZ, a Helsinki Bizottság vagy éppen a Gyurcsány Ferenc pártjához (DK) közel állónak tartott PDSZ. Bite Zsolt a közösségi oldala alapján egyébként rendszeres résztvevője a baloldali tanártüntetéseknek.

Kicsoda Bite Zsolt?

Bite Zsolt 39 éves általános iskolai tanár. Nem mellesleg LMBTQ-aktivista és "efebofil". Bite szerint az, hogy 15 éves fiúval tart fenn szexuális kapcsolatot, nem pedofília, ez efebofília. Bite szerint az különbözteti meg a kettőt, hogy mivel a beleegyezési korhatár hazánkban 14 év, így az ő "szerelme" már nem számít gyereknek, vagyis nyugodtan megronthatja a fiút.

Az, hogy neked más a moralitásod, engem nem tud érdekelni, nekem ez belefér

– szögezi le a tanártüntetések szervezője, hogy szerinte ez a normális. Bite Zsolt Szegeden született, a szentesi Horváth Mihály Gimnázium tanulója volt, majd a Szegedi Tudományegyetemen szerzett diplomát. A Krúdy előtt a VIII. kerületi Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola pedagógusasszisztense volt, aki médiatáborokat is tartott a gyerekeknek. 2018-ban már olyan vádak érték, hogy LMBTQ-propagandát folytat az általános iskolákban – írja a Metropol.

A Fidesz máris reagált

A Fidesz frakcióvezetője azonnal reagált a történtekre.

A brüsszeli birodalmi központ eljárás alá vont minket a pedofilellenes törvénycsomagunk miatt. Eközben itthon egy tanár furcsa magyarázattal kísérve vallja be, hogy kiskorúakra hajt, és ezt senki ne merészelje számonkérni rajta, mert őt a TASZ, a Helsinki Bizottság és a PDSZ védi, így hát perelni fog. A gyermekvédelmi törvényünket megtámadták és megsértették, a harc folytatódik tehát. Két gyermek apjaként és a törvény egyik szerzőjeként kijelenthetem: ameddig akár csak egyetlen pedofil is keresi a jogi kiskapukat, vagy ha a hárommillió-hatszázezer magyar népszavazáson kinyilvánított akaratával szemben meg akarják semmisíteni a törvényünket, addig dolgunk van. Küzdeni fogunk a gyermekeink védelméért

– írta Kocsis Máté a Facebookon.

A PDSZ mindenről tudhatott, és segítségéről biztosította Bitét

A szülők úgy gondolták, hogy Bite ügyeiről rajtuk kívül még nem tud senki semmit, majd meghökkenésükre egy live videóban maga Bite Zsolt mesélte el, hogy

tavaly októberben a szexuális témájú és egyéb videóiról az iskola igazgatósága tudomást szerzett, emiatt pedig behívatták a tanárt, és arra kérték, hogy szedje le ezeket. Ám az alkotói szabadságra hivatkozva Bite erre nem volt hajlandó, és úgy tudják a szülők, hogy több szervezet is mögé állt az ügyben

- írja a PestiSrácok. Feltehetően a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének képviselője, Nagy Erzsébet is erre vonatkozóan kommentelte Bite szivárványos, unikornisos képe alá még októberben, hogy

nagyon helyes, ha gond van, szólj!

Rendszeres résztvevője a baloldali tanártüntetéseknek

A Gyurcsány Ferenc bukott miniszterelnök pártjához közel álló PDSZ által rendezett tanártüntetéseken – a közösségi oldala alapján – rendszeresen részt vett Bite Zsolt. Más információk szerint Bite is a baloldali tüntetések egyik szervezője.

Mentegeti a PDSZ a tanárt, akinek egy gyerekkel van szexuális viszonya

A PDSZ egy érdekvédelmi szervezet, és arról, hogy milyen a tagjaink magánélete, és hogy ez törvénybe ütközik-e, azt majd az illetékes hatóságok eldöntik, mi nem fogunk nyomozást indítani Bite Zsolt ügyében

- így reagált az Origónak Komjáthy Anna, a PDSZ elnöke azzal kapcsolatban, hogy Bite Zsolt állítása szerint egy 15 éves fiúval folytat szexuális kapcsolatot. A botránnyal kapcsolatban kerestük az érintett iskolát és Bite Zsoltot is, de kérdéseinkre egyelőre nem válaszoltak.

Az ügyről semmit nem gondolok, mert a PDSZ-szel nincs összefüggésben ez az ügy

- mondta Komjáthy Anna.

Bite Zsolt tagja a PDSZ-nek, és többször az ügyvédünk és más jogász is adott neki munkajogi tanácsot, olyan kérdésekben, amelyekben igaza volt

- tette hozzá. Komjáthy Anna kifejtette, hogy ha valaki feljelenti Bitét és elítélik, akkor más lesz a dolog, de egyelőre csak egy magamutogató ember ostoba megnyilvánulása volt ez, és nincs hozzá közük.

Nekünk arról van véleményünk, ha munkajogi ügyben hozzánk fordult, és abban igaza volt, de ezzel lezárult a kapcsolatunk. Mi nem foglalkozunk senkinek a magánéletével, de egy pedagógus nem csinálhat törvénybe ütköző dolgokat, ez a szakszervezet és az én véleményem is

- zárta Komjáthy.

Sérüléseket okoz a gyereknek a 15 éves fiú megrontásával dicsekvő budapesti tanár

Nekünk, akik köznevelési intézményben dolgozunk, a gyerekek mindenekfelett álló érdekének képviselete, valamint a testi-lelki fejlődésük elősegítése a legfontosabb feladatunk

– nyilatkozta a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnöke, Horváth Péter azzal kapcsolatban, hogy egy azóta – a hírek szerint – kirúgott tanár – más források szerint pedagógiai asszisztens – azzal kérkedett a világhálóra feltöltött videóiban: 15 éves szeretője van.

AZ NPK ELNÖKE ELMONDTA, HOGY TUDOMÁSA SZERINT JOGI ÉRTELEMBEN NEM SZÁMONKÉRHETŐ BITE ZSOLT, A KRÚDY GYULA ANGOL–MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSE, AKIT A BOTRÁNY KIROBBANÁSA UTÁN, A HÉTFŐI NAPON KIRÚGOTT ÁLLÁSÁBÓL AZ ÉSZAK-BUDAPESTI TANKERÜLETI KÖZPONT.

Ellenben erkölcsi értelemben teljes mértékben felelőtlennek tartom ezt a viselkedést

– szögezte le Horváth Péter. Hozzátette:

a Nemzeti Pedagógus Kar etikai kódexe szerint a munkánk során a növendékeinkkel, a tanítványainkkal a szerephatárokon belül kell maradnunk.

HORVÁTH PÉTER ARRÓL IS BESZÉLT, HOGY EGY 15 ÉVES DIÁKNAK „NYILVÁNVALÓAN NAGYON KEVÉS, VAGY AKÁR NINCS IS TAPASZTALATA SZERELMI TÉREN", NEM ALAKULTAK MÉG KI NÁLA A FELNŐTTEKNÉL MEGLÉVŐ VÉDELMI MECHANIZMUSOK, ÍGY EGY ILYEN ASZIMMETRIKUS KAPCSOLAT JELLEMZŐEN A GYERMEK SÉRÜLÉSÉVEL JÁR.

Visszaélni egy olyan helyzettel, amikor a befolyásolási képességeink sokkal nagyobbak, erkölcsileg nagyon aggályos és kifogásolható

– mutatott rá a pedagógus.

Feljelentést tettek Bite Zsolt ellen

Később kiderült, hogy szexuális visszaélés bűntett gyanúja miatt feljelentést tett a Krúdy Gyula Angol–Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola pedagógiai asszisztense ellen Tényi István. A közérdekű bejelentéseiről ismertté vált Tényi István Magyar Nemzethez eljuttatott indoklása szerint Bite Zsolt – aki egyben az iskola fotósa is – egy tizenöt éves fiúval tart fenn szexuális kapcsolatot, de szerinte ez teljesen rendben van, mivel ez nem pedofília, hanem efebofília.

Az ügyben – bizonyítottság esetén – felmerülhet a szexuális erőszak bűntett gyanúja, ezért a feljelentő a Btk. 198. paragrafusának vonatkozó rendelkezései, valamint a Be. 29. paragrafusának pontjai alapján az ügy kivizsgálását, szükség esetén nyomozás megindítását, az esetleges elkövető felkutatását, illetve a bűncselekmény gyanújának megállaptását kéri.

Elképesztő választ küldött az Origo megkeresésére a TASZ a 15 éves fiúval szexelő tanár botrányával kapcsolatban. Mutatjuk, hogy mentegetik az LMBTQ-aktivista férfit.

A TASZ az Origónak küldött válaszában

AZZAL MENTEGETI A TANÁRT, HOGY JOGI ÉRTELEMBEN NEM EGYÉRTELMŰEN BŰNCSELEKMÉNY, AMIT AZ LMBTQ-AKTIVISTA SAJÁT BEVALLÁSA SZERINT EGY 15 ÉVES FIÚVAL MŰVEL.

Mint írják:

"Bite Zsolt nem fordult a TASZ-hoz, ezért nem ismerjük az ügye részleteit, de fontos leszögezni, hogy alapvetően itt nem egy jogi kérdésről van szó. Általánosságban annyit tudunk megállapítani, hogy egy 15 éves fiatallal nem bűncselekmény kölcsönös beleegyezésen alapuló szexuális kapcsolatot létesíteni, legyen szó bármilyen nemű vagy szexuális irányultságú személyekről. Hangsúlyozzuk, hogy a kérdés megítélése nem korlátozódik pusztán az életkorra: alapvető fontosságú, hogy mindkét fél valóban szabad döntést hozva, önkéntes belátás alapján legyen részese a kapcsolatnak. Az, hogy az ilyen konszenzuális kapcsolatnak mennyiben van reális lehetősége bizonyos feltételek között, olyan összetett pszichológiai, pedagógiai és morális kérdés, amelyben a TASZ jogi területre korlátozódó szakértelme önmagában nem adhat iránymutatást."

Vagyis a TASZ szerint nem törvénytelen, hogy egy majdnem negyvenéves tanár egy 15 éves fiúval tart fenn kapcsolatot, ezért nem is ítélik el az esetet.