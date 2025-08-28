RETRO RÁDIÓ

Narancs riasztás: három részre szakad az ország

Nem vicc: 38 fok jön!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.28. 06:00
veszélyjelzés prognózis nyár

Korai volt még búcsút inteni a nyárnak! Csütörtökre 36, péntekre 38 fokos maximumot jósolnak a meteorológusok. Máris mutatjuk a részleteket!

Augusztus végére 38 fokos maximumot jósolnak (Fotó: Hegedus Marta / MW)

A HungaroMet pénteki veszélyjelzési térképe azt mutatja, hogy hat vármegyére is másodfokú, azaz narancs riasztást adtak ki magas középhőmérséklet miatt. Ez azt jelenti, hogy ezeken a területeken a napi középhőmérséklet 27 fok felett alakulhat.

Fotó: met.hu

Csütörtökön igazi strandidőre számíthatunk sok napsütéssel, kevés gomolyfelhővel. Kizárt az eső. Sokfelé lesz erős a déli szél. 34-36 fok köré melegszik a levegő, több helyen már forróság lehet.
Pénteken napos, gomolyfelhős időre van kilátás. Nyugaton zápor, zivatar már előfordulhat. Eleinte a DNy-i, majd az ÉNy-i szél élénkülhet meg. Akár 37-38 fok is lehet, tikkasztó meleg valószínű.
Szombaton északnyugat felől elszórtan fordul elő zápor, zivatar. 27 fok köré esik vissza a hőmérséklet, de délkeleten még kitart a kánikula.

 

