A hétvége időjárására is igazak lesznek Murphy törvényei

A hajnalban képződött pára- és ködfoltok napközben feloszlanak, és az eddig felhős tájakon is naposra fordul az idő, legfeljebb kevés fátyolfelhő lesz felettünk – csapadék nélkül. A Dunántúlon viszont megélénkül a délkeleti, keleti szél, amelyet Sopronnál időnként erős lökések is kísérhetnek.

Fotó: Juan Carlos Hidalgo

Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között várható, vagyis nemcsak marad az elmúlt napok kellemes melege, hanem még tovább is emelkedik a hőmérő higanyszála. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -2 és +4 fok között valószínű, de keleten néhol ennél hidegebb, a Dunántúlon pedig pár fokkal enyhébb is lehet az idő.

A Köpönyeg előrejelzése szerint azonban az ilyentájt szokatlanul jó időtől a hétvégén elbúcsúzhatunk, szombaton északnyugat felől fokozatosan beborul az ég, és délutántól szórványosan az eső is elered. Egyre inkább megélénkül az északnyugati szél. Vasárnap is keleten még többfelé lehet eső, zápor, majd északnyugat felől csökken a felhőzet. A felhőátvonulásokból elszórtan zápor is előfordulhat. Mindkét hétvégi napon 12 fok körüli maximumok várhatók.