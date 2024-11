A Kovászda adalékmentes pékáruit az is szereti, aki csinálja, és az is, aki eszi!

A Budapest közeli agglomerációban 5 helyszínen is elérhető Kovászda adalékmentes és ráadásul mesés pékáruját mi a Keszi Kovászdában teszteltük. Tervezzük azonban, hogy szép sorban végiglátogatjuk a Pátyi, a Telki, a Biatorbágyi és az Érdi Kovászdát is, mert bár ugyanaz a minőség és a kínálat, már a hangulat kedvéért is megéri mindegyikbe betérni, és mindenhol mást megkóstolni.

Még alakor kenyeret is készít rendelésre a Kovászda (Fotó: Fodor Erika)

A családi vállalkozásban működő Telki Kovászdában kézműves pékárukat és cukrásztermékeket készítenek, tradicionális receptek alapján, adalékmentesen. Innen viszik a friss árut a többi pékségbe és kávézójukba is.

Anita és Bianka (Fotó: Fodor Erika)

Háziasszonyból lett pék a Kovászda alapítója

Anita, a Telki Kovászda alapítója háziasszonyból lett házi pék, majd a szakiskola elvégzése után hivatalosan is az.

„Mivel nem volt a környékünkön kézműves pékség, elkezdtem itthon sütni, ami euforikus élményt jelentett számomra. Teljesen magával ragadott az alkotás öröme és a varázslat, ahogy az alapanyagokból életre kel a kenyér. A pékeskedésben éreztem először azt, hogy hazaértem, és ez az élmény a mai napig tart!” – tudjuk meg az alapítótól, aki időközben vállalkozásra csábította az egész családját.

Minden péksüti 24 órán át készül (Fotó: Fodor Erika)

Mindenkinek megvan a feladata: a közgazdasági egyetemet otthagyó és cukrásznak álló lánya, Bianka felel a süteményekért és a tortákért, a villamosmérnök párja segít az értékesítésben, illetve a pék- és cukrászgépek javításában, Anita pedig a termékek előállításán túl a különböző munkafolyamatok és a pékség-cukrászda gördülékeny működésének megszervezésén dolgozik.

A torták és a kávé is fenséges (Fotó: Fodor Erika)

A Kovászdákban kapható kenyerek mind természetes, csupán lisztből és vízből készült kovásszal készülnek, a finom pékáruk pedig még bigát vagy poolisht is tartalmaznak. A hosszú fermentáció alatt – minden termék 24 órán keresztül készül! – természetes úton kialakult jótékony baktériumok emészthetőbbé teszik a ezeket a pékárukat.

Többféle kenyér is készül a Kovászdákban

Kenyérből a legextrább és különlegesebb mentes változatokat is elkészítik rendelésre, és a hagyományos édességekre érzékenyek számára is van alternatív finomságuk, például a mesés brownie.