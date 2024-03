A sportos nagyi tortája

Judit rendkívül sportos nagymama, minden nap tornára, teniszre vagy táncra jár, e mellett a konyhában is aktív, de érthető módon egészséges, kevésbé kalóriadús ételeket készít.

Egy szelet szénhidrátcsökkentett finomság Fotó: Olvasói fotó

„Beléptem a hatodik X-be, így még a napi mozgás mellett is oda kell figyelni az étkezésre. A saját egészségem mellett, a családom, az unokáim miatt is odafigyelek, mit eszünk. Szerencsére a gyerekeim is otthon vannak ezen a téren, egymástól tanulunk. Most a húsvét előtti virágvasárnapon egy könnyű olaszos mandulás-citromos tortát készítettem. Megosztom, hátha mást is érdekel – fűzte hozzá olvasónk a beküldött recepthez.

Hozzávalók

4 nagy tojás

150 g cukor

1 nagy citrom héja reszelve és leve

120 ml növényi olaj (olíva/napraforgó/kókuszolaj – olvasztva)

300 g mandula őrlemény, mandulaliszt

1/2 evőkanál sütőpor

(1/2 kávéskanál mandula/vanília aroma)

szeletelt mandula a tetejére dísznek

porcukor a végén szóráshoz

Könnyű és krémes olasz mandulás Fotó: Olvasói fotó

Elkészítés

A tojássárgákat a cukorral kikeverjük, hozzáadjuk a citromhéjat, citromlét, olajokat, aromát – ha használunk ilyesmit. Még két percig keverjük robotgéppel. Beleforgatjuk a mandulalisztet és sütőport, összekeverjük. A tojásfehérjéket külön tálban kemény habbá verjük, majd óvatosan összeforgatjuk a mandulás résszel. Sütőpapírral kibélelt tortaformába öntve megszórhatjuk a tetejét szeletelt mandulával, majd 180 fokra előmelegített sütőben aranybarnára sütjük. Akkor van kész, ha már nem ragad rá a beleszúrt kés hegyére a tészta. Porcukorral meghintve tálaljuk (vagy anélkül!).