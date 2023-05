Te is elkészítheted III. Károly király hivatalos koronázási ételét, mutatjuk hogyan! - Videó

Nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy szinte már az egész világ tűkön ül a szombaton, május 6-án megrendezésre kerülő koronázási ceremónia miatt, melynek során végre óriási buli közepette megünneplik III. Károly trónra lépését.

A páros egy francia eredetű fogást választott hivatalos ételnek Fotó: Hugo Burnand

Az eseménynek már a hivatalos étele is megvan, a királyi pár választása egy francia eredetű fogásra, a Coronation quiche-re esett. A Mindmegette csapata is elkészítette a finomságot, így most te is lépésről lépésre figyelemmel kísérheted, hogyan kell elkészíteni az ínycsiklandó pitét.

III. Károly és Kamilla egy meglehetősen egyszerű fogást választott a szombati koronázási ünnepség hivatalos ételének, amelyet szinte bárki elkészíthet otthon, hiszen nincs szükség hozzá különleges eszközökre vagy alapanyagokra. Legfőbb hozzávalói a spenót, a cheddar sajt, a tárkony és a szójabab. A húsmentes pitét az ünnepségek központi fogásaként szolgálják majd fel, de biztosan sok brit és a királyi család rajongója fogja a hétvégén ezt az ételt választani ebédre vagy vacsorára. Ha ti is kedvet kaptatok hozzá, kövessétek nyomon a koronázást, és mellé fogyasszátok egészséggel a koronázási quiche-t – írja a portál.

A koronázási quiche hozzávalói:

A tésztához:

12,5 dkg liszt

1 csipet só

2,5 dkg hideg vaj

2,5 dkg disznózsír

2 ek. tej

A töltelékhez: