Gesztusai árulták el Károly királyt!

Károly király mindig számíthat Katalinra, akit korábban a „kedves menyeként” jellemzett. Gesztusaikból látszik, hogy kölcsönös az egymás iránti szeretet és tisztelet. Láthattunk már olyat, hogy Károly nyilvánosan arcon csókolta Katalint, ahogy az is feltűnő, milyen jókedélyűek egymás társaságában. Károly számára a koronázás kapcsán is fontos Katalin támogatása, mi több a hercegné családját is meghívta a ceremóniára.

King Charles’ heartfelt gesture to Kate Middleton as he prepares for his coronation https://t.co/ymk5be94I7 pic.twitter.com/mE3ZKHZrMn — Woman Magazine (@WomanMagazine) May 3, 2023

Judi James testbeszédszakértő szerint is különleges kapcsolatot ápol Katalin és Károly, ami abból látszik, hogy nyilvános megjelenéseik során is figyelnek egymásra és empatikus jeleket küldenek. Gesztusaikban felfedezhetők a tükröződő jelek, amelyek a hasonló gondolkodásmódra utalnak. Károly szeret viccelődni, a társaságában Katalin nevetése arra utal, hogy a hercegné értékeli a humorát, ami közös nevezőt jelent a király és menye között. Az is megfigyelhető, hogy Kamilla kevésbé közvetlen a nyilvános szereplések során, Katalin láthatóan inkább apósa társaságát keresi.