Burger, Blues, BeerFest a Bikás parkban

„A hazai blues jeles képviselő mellett, burgerspecialitások, nemzetközi ízek, drag gyorsulásiversenyautó-bemutató, gyermekoncertek, vidámpark, több mint 200 féle kézműves- és nagyüzemi sör vár, ha velünk tartasz idén is!”

Fotó: Facebook

Színpadi programok:

Péntek:

17:30 Juhász Marci akusztik

19:30 Takáts Tamás Blues Band

Szombat:

12:30 ZSEBszalma gyermek zenekar

15:00 Mesélő Bőrönd társulat interaktív gyermekműsora

17:00 Delta Bastards

18:30 Redbreast Wilson

20:00 Lonesome Carroll Rockabilly Show

Vasárnap:

15:00 Mese – Zene – Bona Táncolj Velem interaktív gyermekműsor buborékpartyval

16:30 Fat & Járási Laci Duó

18:00 Ask The Dust

19:30 Jambalaya NEW ORLEANS MUSIC SHOW

A kisebbeket a koncertek mellett ugrálóvárak, vidámpark, arcfestés, csillámtetkó és nagy játszópark is várja a rendezvényen!

A rendezvény látogatása ingyenes!

Cím: XI. kerület, Bikás Park

Időpont: augusztus 25–27.