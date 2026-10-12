Jobb késni, mint korán érkezni? Megszólalt az etikettszakértő

Amikor vendégségbe készülünk, általában arra figyelünk, hogy semmiképpen se késsünk el. Sokan inkább néhány perccel hamarabb becsengetnek, mert úgy érzik, ezzel tiszteletet mutatnak a házigazda felé. A korai érkezés azonban nem feltétlenül udvarias gesztus, hiszen könnyen felboríthatja a vendéglátó terveit. Egy vacsora vagy baráti összejövetel előtt ugyanis az utolsó percekben is akadhat tennivaló. Lehet, hogy a házigazda éppen az ételt készíti, az asztalt rendezi, vagy még ő maga sem öltözött át. Egy váratlanul érkező vendég ilyenkor kellemetlen helyzetet teremthet.

A korai érkezés kellemetlen helyzetbe hozhatja a házigazdát.

Fotó: MI generált illusztráció

Ezért lehet udvariatlanság a korai érkezés

Laura Windsor etikettszakértő szerint otthoni vendégségnél egészen más szabályok érvényesek, mint egy munkahelyi találkozón.

Udvariatlanság túl korán megérkezni valakinek az otthonába. És teljesen mindegy, mennyivel előbb érkezünk, legyen az tíz, öt vagy akár csak két perc

– fogalmazott.

A szakértő szerint az öt-tizenöt perces késés még elfogadhatóbb lehet, mint a korai érkezés, ennél hosszabb várakoztatás azonban már udvariatlanságnak számíthat.

A kérdés az interneten is vitát váltott ki. Egy hozzászóló például arról számolt be, hogy vendégei egyszer fél órával korábban érkeztek hozzá vacsorára.

„Éppen zuhanyoztam! Jobban örültem volna, ha késnek” – írta.

Nem minden vendégségnél érvényes ugyanaz az illemszabály

Laura Windsor szerint a korai érkezés megítélése attól is függ, hol rendezik az eseményt. Egy étteremben vagy rendezvényhelyszínen általában külön személyzet gondoskodik az előkészületekről, így ott nem feltétlenül jelent problémát, ha valaki hamarabb érkezik.

A közeli barátok esetében is rugalmasabbak lehetnek a szabályok. Egy jó ismerős akár segíthet a konyhában, vagy nyugodtan leülhet a nappaliban, amíg a házigazda elkészül.

Ha viszont a vendéglátó nem kérte külön a segítségünket, érdemes kivárni a megbeszélt időpontot. A szakértő szerint ilyenkor egy rövid séta vagy néhány perc várakozás az autóban is jó megoldás lehet.

Forrás: Maicey Navarro Griffiths, Forget running late — arriving early is the real social faux pas, Metro, https://metro.co.uk/2026/10/12/forget-running-late-arriving-early-real-social-faux-pas-29695244/