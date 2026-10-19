A horoszkóp szerint hétfőn a szerelem tükröt tart elénk

Az október 19-ei szerelmi horoszkóp szerint hétfőn sokaknak nem a másik fél hibáit, hanem saját igényeiket és viselkedésüket érdemes közelebbről megnézni. A Vízöntő Hold és a retrográd Vénusz a Skorpióban olyan helyzeteket hozhat felszínre, amelyekben az önismeret és az érzések vállalása kerül a középpontba.

A horoszkóp szerint önmagunkkal kell szembenézni.

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Szerelmi horoszkóp: sokaknál az igények kerülnek előtérbe

A Kosnak most azt érdemes felismernie, hogy az önállóság nem jelenti azt, hogy mindent egyedül kell megoldania. Attól, hogy sok ember veszi körül, még szüksége lehet arra a szeretetre és támogatásra, amelyet egy párkapcsolat adhat.

A Bika számára hétfőn kiderülhet, hogy a szerelem nem működik kipipálható feladatok soraként. Praktikus gondolkodása sok helyzetben előny, a kapcsolatában azonban arra is figyelnie kell, mit szeretne ő és a párja.

Az Ikrek nem kerülheti meg tovább a múltját. Korábban hajlamos lehetett menekülni, amikor egy kapcsolat nehézzé vált vagy veszélyeztette a függetlenségét, most azonban éppen az jelenthet előrelépést, ha szembenéz azzal, mi történt.

A Ráknál az érzések kerülnek előtérbe. Hiába jár sok lehetőség a fejében, hétfőn jobb lehet nem azonnal dönteni, hanem előbb megérteni, mit és miért érez.

A szerelmi horoszkóp több jegyet önvizsgálatra hív

Az Oroszlánnak egy új szerelem most nem feltétlenül oldja meg azt, amit egy korábbi kapcsolat lezárása maga után hagyott. Ha szakítás vagy válás időszakát éli, előbb ennek a fejezetnek a rendezése kerülhet előtérbe.

A Szűz pontosabban érezheti, mire van szüksége a kapcsolatában és az életében, mégis nehezére eshet beszélni róla. A hétfő üzenete számára az, hogy ne hallgassa el a saját igényeit csak azért, mert tart a másik reakciójától.

Fotó: MI generált illusztráció

A Mérleg hajlamos lehet arra, hogy többet figyeljen arra, mit adhat a kapcsolatban, mint arra, mit kap. Most azzal is érdemes foglalkoznia, ha úgy érzi, nem olyan szeretetet vagy bánásmódot kapott, amilyenre szüksége lenne.

A Skorpiónál az önállóság kérdése kerülhet középpontba. A túlzott függetlenség ugyanis éppen attól tarthatja távol, amire vágyik, ezért hétfőn az jelenthet változást, ha közelebb enged valakit.