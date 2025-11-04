RETRO RÁDIÓ

Megsúgta az asztrológus: Ő a legmegbízhatóbb csillagjegy

Az asztrológus feltárta az igazságot. Kiderült, melyik csillagjegy a leghűségesebb – és ki az, aki leggyorsabban továbbáll!

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.11.04. 17:30
társ csillagjegy asztrológus kapcsolat élet hűség horoszkóp

A hűség ritka kincs, de egyes csillagjegyek számára ez szinte a létezésük része. Mások viszont inkább a szabadságot és az izgalmat választják a mély kötődés helyett. Asztrológusok most felfedték, mely jegyek a legodaadóbbak szerelmeikhez, és kik azok, akik hajlamosak „továbblibbenni”, ha unalmassá válik a kapcsolat.

Ilyenek a csillagjegyek a hűségük alapján
Ilyenek a csillagjegyek  a hűségük alapján / Fotó: Unsplash

Íme a csillagjegyek a hűségük szerint rangsorolva

Ha valaki hűséges társra vágyik, a Rák a legjobb választás – ő ugyanis egyszerűen képtelen elengedni azokat, akiket szeret. A Skorpió sem marad el sokkal mögötte: bár időbe telik, mire megnyílik, ha egyszer megszeret valakit, szenvedélyesen ragaszkodik hozzá. A Bak is ott van a dobogón: kitartása és megbízhatósága legendás, nála a kapcsolat igazi életre szóló projekt.

Az Oroszlán szívből szeret, látványosan és büszkén, míg a Bika lassan, de biztosan adja át a szívét – cserébe viszont sziklaszilárd hűséget kapunk tőle. A Mérleg kedveli a flörtöt, de ha elköteleződik, mindent megtesz a harmóniáért.

A Szűz nehezen enged közel bárkit, de ha valaki elnyeri a bizalmát, teljes szívvel szolgálja a kapcsolatot. A Kos a maga módján hűséges – hevesen védelmezi szeretteit, még ha olykor önfejű is.

A Halak érzékenyek és álmodozók: hajlamosak túlidealizálni partnereiket, de ha megtanulják, hol a határ, csodálatosan odaadó társak. A Vízöntő kicsit távolságtartó, de mélyen belül nagyon is törődik másokkal.

A Nyilas viszont született kalandor – nehéz lekötni, mert a szabadság az éltető eleme. Az Ikrek pedig a leginkább „széllel bélelt”: mindig új ingerekre, izgalmakra vágyik, és csak az tudja megtartani, aki lépést bír tartani vele.

Összegzés:
Akár Rák vagy, aki örökre ragaszkodik, akár Ikrek, aki mindig új élményekre vágyik – a csillagok szerint mindenkiben ott van a hűség szikrája. Csak az számít, ki tudja benned felébreszteni.

(VIA)

