Ez a három mondat minden pasit leleplez, aki egy nagy gyerek

Néha úgy érzed, mintha a párod nem egy felnőtt férfi lenne, hanem inkább egy sértődős kamasz, aki nem tudja kezelni a saját érzelmeit és képtelen vállalni a felelősséget a tetteiért? Lehet, hogy nem is tévedsz nagyot! A pszichológusok szerint az érzelmi érettség hiánya sokkal gyakoribb, mint gondolnánk – és a legkönnyebben a kimondott szavak segítenek leleplezni.

Három mondat, ami leleplezi az érzelmileg éretlen pasikat (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Szakértő segít a leleplezésben

A YourTango párkapcsolati szakértője, Sheri Stritof három tipikus kifejezést emel ki, amelyeket kizárólag érzelmileg éretlen férfiak használnak a vitáik során. Ezek a mondatok árulkodóak, mert nemcsak a kommunikáció hiányát mutatják, hanem azt is, hogy az illető nem képes valódi érzelmi közelséget kialakítani.

Az egyik leggyakoribb a:

Ez a te problémád, nem az enyém.

Amikor valaki így próbál lezárni egy vitát, az egyértelmű jele annak, hogy nem hajlandó felelősséget vállalni a kapcsolatban történtekért. Ez a fajta viselkedés gyakran a „menekülés” eszköze: a férfi így próbálja elhárítani a felelősséget, miközben a másik félre hárítja a hibát. Ez a mondat ráadásul könnyen átcsúszhat a pszichológiai manipuláció egyik legsúlyosabb formájába, a gaslightingba, amikor a partner megpróbálja elhitetni veled, hogy mindent rosszul látsz, és te vagy a hibás – még akkor is, ha nem így van.

A másik tipikus jelmondat az:

Ha eléggé szeretnél, megértenél.

Ez az érzelmi zsarolás egyik legmérgezőbb formája, amellyel a férfi a nő érzéseit fegyverként használja. Ilyenkor minden bűnt és hazugságot meg lehet magyarázni a szeretet nevében. Az ilyen mondatok hatására a nő lassan elveszíti az önbizalmát, és elhiszi, hogy ha nem tűr, nem hallgat, nem bocsát meg, akkor talán nem is szeret eléggé. A folyamatos érzelmi kimerültség pedig szorongáshoz, bizalmatlansághoz és teljes érzelmi függéshez vezethet – miközben a nő szépen lassan elfelejti, hogy neki is joga van a határaihoz.

És ott van a harmadik, talán legártalmasabb mondat:

Túlreagálod.

Ez az egy szó teljesen érvényteleníti a másik érzéseit, és hosszú távon mély sebeket ejt az önbecsülésen. Aki rendszeresen ezt hallja a párjától, előbb-utóbb megtanul hallgatni, nem beszél a problémáiról, mert fél attól, hogy kinevetik vagy megszégyenítik. Így a kapcsolatban fokozatosan eltűnik a biztonságérzet, a helyét átveszi a feszültség és a kimondatlan sérelmek terhe.