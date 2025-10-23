Ennek a 3 csillagjegynek végre jóra fordul az élete a Hold-Jupiter együttállása miatt

Október 23-a után sokkal könnyebb lesz az élete ennek a 3 csillagjegynek. A Hold háromszögbe kerül a Jupiterrel, amely elhozza az igazság pillanatát: ideje meggyógyulni és hálásnak lenni mindenért. A csütörtöki horoszkóp megmutatja, hogy a hold-energiák megdöntik a régi hiedelmeket, amelyek megrekesztettek minket, és mindezt felváltja a megértés.

Ennek a 3 csillagjegynek jobbra fordul az élete a csütörtöki horoszkóp szerint. Fotó: Freepik - illusztráció

Október 23-án az Univerzum eltávolítja a nehézségeket és újra megengedi, hogy fellélegezzünk. A tudatosság és a rugalmasság erőteljesen megjelennek, és észre sem vesszük, hogy mennyire természetesen jönnek. Nem várjuk már, hogy mások mentsenek meg minket, mi mentjük meg saját magunkat - írja a Your Tango. Könnyedebbnek, tisztábbnak, és összehasonlíthatatlanul jobban érezzük magunkat. Itt az ideje bedobni a drasztikus változásokat!

Ennek a 3 csillagjegynek jobbra fordul az élete a csütörtöki horoszkóp szerint:

Kos

A Hold és a Jupiter háromszöge egy teljesen új kezdetet hoz az életedbe. Mostanában sokat küzdöttél a frusztrációval és a bizonytalansággal, de október 23-a után végre meglátod, hogy mi volt a nehézségekből a tanulság.

Ami régebben lelassított, most a következő nagy lépésednek az előszobájává alakul, és te már több mint készen állsz erre az időszakra. Nem csak gyógyulsz, hanem fejlődsz is. Emlékszel rá mekkora erő lakozik benned, és ezt nagyon jólesik viszontlátni.

A vad és őrült Kos-vihar elül, és hirtelen mindent, ami eddig lehetetlennek tűnt, most könnyű meglépni. Itt az ideje megvalósítani!

2. Nyilas

Bármi is nyomta a válladat eddig, most hirtelen szertefoszlik, és ez nagyon ígéretesen befolyásolja az életed. Most ismét inspirált leszel, visszatér a perspektívád, és ezzel együtt megérkezik a természetes optimizmusod és a tüzed.

A Hold és a Jupiter háromszöge bizonyítékkal szolgál, hogy a türelmed és az önmagadba vetett hit nem volt haszontalan.

Az Univerzum megmutatja neked a képzeletbeli és a tényleges remény közti különbséget. Bár neked mindig remek a képzelőerőd, ebben az esetben tényleg valódi reményre tudsz építkezni.