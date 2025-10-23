Ennek a 3 csillagjegynek végre jóra fordul az élete a Hold-Jupiter együttállása miatt
Most már látszik, hogy miért kellett megélni a fájdalmakat a múltban. Elfogadjuk a változás gondolatát, mert látjuk, hogy végre van értelme annak, amit jelenleg csinálunk. Fordulópont érkezik 3 csillagjegy életébe a csütörtöki horoszkóp alapján.
Október 23-a után sokkal könnyebb lesz az élete ennek a 3 csillagjegynek. A Hold háromszögbe kerül a Jupiterrel, amely elhozza az igazság pillanatát: ideje meggyógyulni és hálásnak lenni mindenért. A csütörtöki horoszkóp megmutatja, hogy a hold-energiák megdöntik a régi hiedelmeket, amelyek megrekesztettek minket, és mindezt felváltja a megértés.
Október 23-án az Univerzum eltávolítja a nehézségeket és újra megengedi, hogy fellélegezzünk. A tudatosság és a rugalmasság erőteljesen megjelennek, és észre sem vesszük, hogy mennyire természetesen jönnek. Nem várjuk már, hogy mások mentsenek meg minket, mi mentjük meg saját magunkat - írja a Your Tango. Könnyedebbnek, tisztábbnak, és összehasonlíthatatlanul jobban érezzük magunkat. Itt az ideje bedobni a drasztikus változásokat!
Ennek a 3 csillagjegynek jobbra fordul az élete a csütörtöki horoszkóp szerint:
- Kos
A Hold és a Jupiter háromszöge egy teljesen új kezdetet hoz az életedbe. Mostanában sokat küzdöttél a frusztrációval és a bizonytalansággal, de október 23-a után végre meglátod, hogy mi volt a nehézségekből a tanulság.
Ami régebben lelassított, most a következő nagy lépésednek az előszobájává alakul, és te már több mint készen állsz erre az időszakra. Nem csak gyógyulsz, hanem fejlődsz is. Emlékszel rá mekkora erő lakozik benned, és ezt nagyon jólesik viszontlátni.
A vad és őrült Kos-vihar elül, és hirtelen mindent, ami eddig lehetetlennek tűnt, most könnyű meglépni. Itt az ideje megvalósítani!
2. Nyilas
Bármi is nyomta a válladat eddig, most hirtelen szertefoszlik, és ez nagyon ígéretesen befolyásolja az életed. Most ismét inspirált leszel, visszatér a perspektívád, és ezzel együtt megérkezik a természetes optimizmusod és a tüzed.
A Hold és a Jupiter háromszöge bizonyítékkal szolgál, hogy a türelmed és az önmagadba vetett hit nem volt haszontalan.
Az Univerzum megmutatja neked a képzeletbeli és a tényleges remény közti különbséget. Bár neked mindig remek a képzelőerőd, ebben az esetben tényleg valódi reményre tudsz építkezni.
Ez az az áttörés és fejlődés, amelyre már régóta vártál. Ami ezután következik azt az alábbi szavakkal lehet a legjobban körülírni: terjeszkedés, lehetőség, és szabadság. Nem kell bezárnod magad abba, hogy csak egyetlen módon vagy képes létezni. Szabad vagy, és ezt imádod.
3. Halak
A csütörtöki Hold-Jupiter együttállás hatására végre úgy érzed, hogy túlléptél az érzelmi instabilitáson, és helyébe lép a céltudatos inspiráció. Apró jelek fogják megmutatni, hogy milyen messzire jutottál már és még mennyi lehetőség áll előtted.
Október 23-án olyan felfedezést teszel, amely megváltoztatja a kilátásaidat. Ez az a fajta drasztikus előrelépés, amely tudatja veled, hogy ez csak a kezdet. Még annyi minden vár rád. Készülj fel!
Eljött a te időd, hogy hezitálás és félelem nélkül lépj egyet előre. Nincs idő hátranézni. A gyógyulásnak vége, itt az ideje szembenézni azzal, hogy mi jön ezután. Az utad következő fázisára az öröm és a szabadság lesznek jellemzőek.
