Ez a csillagjegy furcsa híreket kaphat a Bak Hold hatására

A Jupiter kotnyeleskedő energiája is próbára tesz néhány csillagjegyet. A szerdai horoszkóp megmutatja pontosan ki áll a kihívások előtt.
Egy valami biztos: a Bak Hold stabil energiájába a mai napon néha belekotyog a Szaturnusz és a Jupiter. Mutatjuk mit hoz a szerdai horoszkóp a csillagok szerint!
Kos
Október első napja nehézkesen indulhat. A Bak Hold ma arra ösztönzi, hogy komolyan vegye a feladatait – talán túlságosan komolyan is... A Szaturnusz viszont jelzi, hogy most learathatja egy régebbi munkája gyümölcsét. Az este felszabadultabb hangulatot ígér.
Bika
A Bak Hold energiája támogatja önt: fegyelmezetten és nyugodtan tud haladni a teendőivel. A Jupiter hozhat kihívásokat, úgy érezheti, valaki szinte direkt hátráltatja. Maradjon türelmes! A Szaturnusz szép eredményeket jelez, különösen egy hosszabb távú tervben, és ez meg fogja vigasztalni.
Ikrek
Délelőtt ne lepődjön meg, ha sűrűbbnek tűnnek a teendők a szokottnál. A Jupiter adhat pár pillanatnyi nehézséget, de délután minden oldódik. Az este vidámabb energiákat hoz, és akár örömteli hír is érkezhet.
Rák
A Hold a Bakban jár, szemben az ön jegyével, így délelőtt kissé feszültebbnek érezheti magát. A Jupiter nehezebb helyzetet mutathat, de ne hagyja, hogy elbizonytalanítsa. A jutalom is megérkezik, kaphat egy komoly bókot, elismerést, akár pénzjutalmat.
Oroszlán
A nap első felében a kötelességek kerülnek előtérbe, és a Jupiter próbára teheti. Ez azonban csak átmeneti, délután minden könnyebb lesz. A Szaturnusz fényszöge arra utal, hogy sikerül tető alá hozni valamit.
Szűz
A Bak Hold energiái önnek kedveznek, fegyelmet és összeszedettséget adva. Egy régóta érlelődő tervet sikerül formába önteni. Furcsa híreket, híreszteléseket hallhat. Ne üljön fel a mindenféle pletykáknak!
Mérleg
Délelőtt még lehet feszültség, de délután Szaturnusz fényszöge otthonnal, családdal kapcsolatos ügyekben hozhat előrelépést. Az estét felszabadultabb energiák színesítik, és jó lehetőség adódhat baráti vagy párkapcsolati programokra.
Skorpió
Délelőtt lehet egy kisebb nehézség, de ez inkább tanulási lehetőség, mint akadály. Olyan helyzetbe kerülhet, amikor muszáj tisztában lennie a másik rejtett motivációival. Este oldottabb és könnyedebb energiák kísérik, amelyek új ötletekkel is megajándékozhatják.
Nyilas
Mivel a Jupiter az uralkodó bolygója, ma próbára teheti önt, főleg délelőtt. Ha akadályba ütközik, ne csüggedjen, mert délután minden sokkal könnyebb lesz. A Bak Hold stabilitást ad, és pénzügyi vagy szakmai előrelépést jelez.
Bak
A Hold a Bakban jár, elemében van, sőt, ha szingli, most tud ismerkedni is. A Szaturnusz egyértelmű eredményt mutat: most learathatja egy hosszabb ideje tartó erőfeszítése gyümölcsét. Megérdemli a sikert!
Vízöntő
Legyen kitartó, és haladjon a feladatokkal, akkor is, ha unja őket. Este a Hold átlép az ön jegyébe, ami szabadságot, könnyedséget és nyitottságot hoz. A Szaturnusz szextilje segít, hogy egy ötlete vagy terve biztos alapokra épüljön.
Halak
A Bak Hold nem igazán kedvez önnek, nyomasztja a sok feladat, vagy a mogorva emberek. Ugyanakkor nagyon jó nap a mai arra, hogy haladjon a feladatokkal, a Szaturnusz minden hosszú távú tervben segíti.
