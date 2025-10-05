Hihetetlen! Ezt a gyümölcsöt kell enned, hogy megelőzd a tüdőbajt!

Egy új tanulmány szerint a gyümölcsfogyasztás védheti a tüdőt.

A gyümölcsfogyasztás befolyásolhatja tüdőfunkciónkat Fotó: Pexels

A Leicesteri Egyetem kutatói felfedezték, hogy a magas gyümölcsfogyasztás csökkentheti a légszennyezés tüdőfunkcióra gyakorolt hatását.

Gyümölcsfogyasztás ápolhatja tüdődet

Pimpika Kaewsri kutató egy sajtóközleményben elmondta, hogy világ népességének több mint 90%-a olyan mértékű légszennyezésnek van kitéve, amely meghaladja az Egészségügyi Világszervezet irányelveit.

Számos kutatás kimutatta, hogy a magasabb légszennyezettségi szint csökkent tüdőfunkcióval jár együtt.

– mondta Kaewsri.

Hozzátette, hogy egyes tanulmányok az egészséges étrendet, különösen a gyümölcsök és zöldségek fogyasztását, is összefüggésbe hozták a jobb tüdőfunkcióval.

Arra voltunk kíváncsiak, hogy az egészséges táplálkozás vagy bizonyos élelmiszercsoportok képesek-e mérsékelni a légszennyezés tüdőre gyakorolt káros hatását.

A kutatás főbb jellemzői:

200 000 résztvevő

étkezési szokások és légszennyezésnek való kitettség összehasonlítása

figyelembe vették az életkort, magasságot és társadalmi-gazdasági státuszt is

Az alacsony gyümölcsfogyasztású csoportban a tüdőfunkció 78,1 milliliterrel csökkent a légszennyezés emelkedésével.

A napi négy vagy több adag gyümölcsöt fogyasztó nőknél viszont mindössze 57,5 milliliteres csökkenést tapasztaltak. Az egészséges étrend általánosan is jobb tüdőfunkcióval járt együtt, férfiaknál és nőknél egyaránt, ám a legnagyobb védőhatást a gyümölcsöt nagy mennyiségben fogyasztó nőknél figyelték meg.

A tanulmány arra is rámutatott, hogy a férfiak általában kevesebb gyümölcsöt esznek, ami magyarázatul szolgálhat arra, hogy miért csak a nőknél volt kimutatható a gyümölcsök potenciális védőhatása.

Kaewsri szerint ez a hatás a gyümölcsökben természetesen előforduló antioxidáns és gyulladáscsökkentő vegyületeknek köszönhető.

A kutatók a jövőben azt is vizsgálni kívánják, hogyan befolyásolja az étrend a tüdőfunkció időbeli változását - írja a Fox News.