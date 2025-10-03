Gondoltad volna? Ezért élnek tovább a nők, mint a férfiak

A kutatók régóta vizsgálják a nemek közötti genetikai különbségeket, és úgy tűnik, most elérkezett az idő, amikor nagyobb magabiztossággal jelenthetik ki: ezért élnek tovább a nők, mint a férfiak.

Felfedték a tudósok: ezért élnek tovább a nők, mint a férfiak Fotó: freepik.com/Képünk illusztráció

Évszázadok óta megfigyelhető, hogy a nők túlélési esélyei jobbak, mint a férfiaké, ez igaz szinte minden országban és közösségben. Jelenleg az átlagos női élettartam 81,1 év, míg a férfiaké csupán 75,8 év.

A kutatókat azonban mindig is zavarba ejtette a kérdés: miért élnek a nők tovább? A korábbi elméletek szerint a férfiak inkább hajlamosak veszélyes életmódot folytatni: több kockázatot vállalnak, egészségtelenebbül étkeznek, gyakrabban fogyasztanak alkoholt és dohányoznak.

Ez azonban nem ad teljes választ a kérdésre, különösen akkor, ha más emlősöknél is hasonló mintázatot látunk, és ők nem követnek emberi értelemben vett rossz szokásokat.

Ezért élnek tovább a nők

A tudósok most úgy vélik, a genetika is szerepet játszik. A férfiak nemi kromoszómái egy X és egy Y kromoszómából állnak, ezt hívják heterogametikus nemnek. A nők viszont két X kromoszómával rendelkeznek.

Ez nem jelenti azt, hogy halhatatlanok lennének, de a genetikai állományukban kevesebb az olyan hibás mutáció, amely betegségeket okozhat. Ha az egyik X kromoszómánál probléma van, ott van egy tartalék.

Úgy gondoljuk, hogy a heterogametikus nemiség részben választ adhat a nemek közti élettartam-különbségre. Alapvetően jobb, ha egy adott génből két példányod van, mint ha csak egy

– mondta Fernando Colchero orvos-kutató.

Colchero szerint ugyanakkor más tényezők is szerepet játszhatnak. Az adatok arra utalnak, hogy a párzási szelekció is befolyásolhatja a túlélési különbségeket. A nőstény állatok például olyan tulajdonságokba fektetnek, mint a testméret vagy az energiatartalék, amelyek előnyösebbek lehetnek a hosszú távú túlélés szempontjából – írja a UniLad.