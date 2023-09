Tiszta apja! – 6 tulajdonság, amit csak az apáktól örökölhetünk

Az újszülötteket látogató rokonok és barátok nyomban fel szokták fedezni, hogy a kicsi melyik tulajdonságát örökölte az édesanyjától vagy az édesapjától, azonban a tudomány másképp vélekedik ezekről a megállapításokról. Hiába felelősek megosztva, 50-50 százalékban a szüleink a DNS-ünkért, van néhány jellemző, amit kizárólag az apától örökölhetünk – írja a Family Education.

Fotó: Pixabay

Minden ember 23 pár, azaz 46 kromoszómával rendelkezik – 23 anyai, 23 pedig apai örökség, amelyek számtalan gént hordoznak magukban. Míg a nők XX-kromoszómapárral rendelkeznek, addig a férfiak XY-kromoszómák büszke tulajdonosai. Ez egyben azt is eredményezi, hogy míg egy nő csak X-kromoszómát tud átörökíteni az utódjaira, addig a férfi esetében ez lehet X és Y is – ez pedig eldöntheti a gyerekei bizonyos tulajdonságait.

1. Magasság

A testfelépítésünk alapjaiért nagyban az apák felelősek, és bár 700 különböző genetikai variáns határozza meg a magasságunkat, az apák mégis jóval jelentősebb szerepet játszanak abban, hogy mekkorára növünk, ugyanis az ő, magasságért felelős génjeik a legtöbb esetben elnyomják az anyai ágról kapott géneket.

2. Biológiai nem

Ugyan nagyon sokáig fenntartotta magát az a trend – főleg az uralkodói udvarokban –, hogy a lányok születéséért az apák a feleségeiket hibáztatták, valójában kizárólag az apán múlik, milyen nemű lesz az utód, tekintve, hogy csak ők rendelkeznek X- és Y-kromoszómával is. Ha egy férfi X-kromoszómát örökít át, amely találkozik a nő X-kromoszómájával, akkor a kicsi lány lesz, míg ha az apától Y-kromoszóma érkezik, kilenc hónappal később fiút tarthat a karjaiban.

Ezenkívül még az is befolyásoló tényező lehet, hogy milyen a nemek aránya az apa családjában: ha főképp lányok születtek, nagyobb eséllyel lesz ő is lányos apa, míg a fiútestvérek túlsúlya esetén valószínűbb a kisfiú érkezése. Ezzel szemben az anya családján belüli nemi eloszlásnak nincs hatása a magzat nemére.

Fotó: Pixabay

3. Mentális egészség és betegségek

Ebben a körben az is számít, hogy a férfi milyen korban lett apa: ha csak idősebb korában vállal gyermeket, addigra a spermium minősége is romlik, amely révén olyan mutálódott géneket is továbbadhat, amelyek hozzájárulnak a mentális betegségek kialakulásához. Vizsgálatok alapján a 45 évnél idősebb friss apukák gyerekei körében jóval magasabb a hiperaktivitás vagy a bipoláris zavar aránya, de tanulási nehézségek és öngyilkos hajlamok is jelentkezhetnek az utódaiknál. A frissebb tanulmányok szerint azonban az apa kora szerencsére csak 10-20 százalékban határozza meg a gyermeke mentális egészségét.

4. Y-kromoszómához köthető zavarok

Miután a fiúgyerekek XY-kromoszómapárokkal rendelkeznek, egyértelmű, hogy az Y-kromoszómát az édesapjuktól kapták, amely bizonyos nem kívánt örökségeket is magában hordozhat azon túl, hogy az utód spermaképzését is befolyásolja. Ezek egyike a szőrös fül: ha az apa füle szőrös volt, a fia is számíthat felnőttkorában hasonló jelenségre, de a második és harmadik lábujj összenövésének örökítéséért is ez a kromoszóma a felelős.

Fotó: Pixabay

5. Személyiség

Meglepő, de az intelligencia mellett a temperamentumosságot vagy éppen az extrovertált-introvertált mentalitást is örökölhetjük az apukáktól, de ezt a felnövésünk környezete is befolyásolja – tanulmányok szerint ez az örökség akkor tud jobban kibontakozni, ha az apa is neveli a gyermeket.

6. Zsírtartalék

Az emberi test kétfajta zsírral rendelkezik: a barna zsír az energia forrása, ez egy jótékony zsír, míg a fehér zsír lerakódik a testen, mígnem olyan tünetekhez is vezet rosszabb esetben, mint az elhízás vagy a szívbetegség. Míg a barna zsír előállítására való képességünket az anyától örököljük, addig a nem túl kedvelt fehér zsír az apai oldalról ered – tehát ha édesapánk hízékony volt, nagyobb eséllyel fogunk mi is küzdeni a felszökő kilókkal. A szakértők azonban kihangsúlyozzák, hogy a hajlamon túl nagyon nagy szerepe van az alakunk formálódásában az életmódunknak is: ha egészségtudatosan étkezünk és rendszeresen sportolunk, leküzdhetjük nem kívánt örökség következményeit.