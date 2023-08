Baj van! – Hatástalan a gyérítés az újonnan érkezett, mutáns szúnyogokra

Több európai országban, így Magyarországon is megjelentek olyan sárgalázat, dengue-lázat, és Zika-vírust terjesztő szúnyogok, amik gyakran szaporodnak a városi környezetben hordókban, kutakban is, és ellenállóak a nálunk hosszú ideje használt szúnyogirtó szerekre, valamint a lárváik is ellenállóbbak a szárazsággal szemben.

Újfajta szúnyogok támadnak / Fotó: Kwangmoozaa

Az ok az lehet, hogy Afrikában olyan rovarirtó szereket használtak tömegesen, melyek hatását nem tesztelték le. Japán kutatók például megállapították, hogy egy bizonyos rovarírtó szer, amiről azt gondolták, hogy 90 százalékban hatásos a szúnyogok ellen, csak a 20 százalékukat pusztította el. Ráadásul a klímaváltozás kedvezett ezeknek a korábban egzotikusnak tekintett szúnyogfajtáknak, így a mi kontinensünkön is elterjedhettek. Időbe telik, míg rájuk is hatásos, új szereket kísérleteznek ki. A tudósok gondolkodnak genetikailag módosított szúnyogokban is.

Dr. Tóth Sándor virológus: a hagyományos védekezés is hatásos

„Ekkora fertőzöttség szerencsére nálunk még nincs, de figyelni kell rá. A védekezés nehézségét abban látom, hogy vannak ugyan olyan rovarirtó szerek, amiket például otthon is használunk, amik biztosan elpusztítják ezeket a szúnyogokat is, azonban ezeket nem lehet »nagyüzemi« módszerrel, közterületeken permetezéssel használni. Ezek ugyanis nemcsak a szúnyogokat, hanem a teljes rovarállományt eltüntetnék, a hasznosakat is, mint például a méheket, de a madarak sem jutnának élelemhez. Én egyéni védekezést javasolok. Hatásosak lehetnek a szúnyogriasztók, a szúnyoghálók, és a víztározó edények lefedése” – mondta a Metropolnak dr. Tóth Sándor virológus.