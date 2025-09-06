„Takarítónő vagyok, és ezek voltak a legborzalmasabb dolgok, amiket nyaralókban találtam”

Egy külföldi takarítónő teljesen megdöbbent, amikor belépett egy nyaralóba, és azt látta, hogy az előző vendégek rengeteg gusztustalan dolgot hagytak maguk után. Amikor valaki egy idegen házban vagy apartmanban száll meg, elvárható lenne, hogy tisztelettel bánjon a hellyel, például minimálisan rendet rakjon, összepakoljon, sőt talán még egy kicsit ki is tisztítsa maga után – épp úgy, mintha a saját otthonát hagyná el. Sajnos azonban nem mindenki gondolkodik így.

A takarítónő döbbenetes dolgokat árult el a munkája során / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A takarítónő munkája nehézségeiről vallott

A TikTokon @apluscleaning0 néven posztoló takarítónő videóban mutatta meg a legborzalmasabb dolgokat, amelyekkel pályafutása során találkozott. Elmondása szerint már több mint 80 nyaralót takarít rendszeresen, így mindig akad valami furcsaság. Az egyik legmegdöbbentőbb eset az volt, amikor a szekrényben egy szennyezett alsóneműt talált. Ez szerinte az egyik „legrosszabb” dolog volt, amit valaha látott. De talált már használt egészségügyi betétet a nappali kanapé mögött, sőt egy koszos tampont is a pezsgőfürdő mellett.

A konyhában sem volt jobb a helyzet: a sütőben egy majdnem egészben hagyott pite árválkodott, a hűtőben pedig egy szinte érintetlen születésnapi torta állt, amelyből csupán egy apró darab hiányzott.

A kommentelők sem értették, hogyan lehet valaki ennyire igénytelen. Mások azt hangsúlyozták, hogy szégyen, amikor a vendég úgy hagyja a házat, mintha szeméttelep lenne, miközben a nevük is szerepel a foglalásnál – tehát pontosan tudható, ki volt az.

Miért fontos rendet hagyni magunk után egy nyaralóban?

A tisztaság nemcsak a házigazda iránti tisztelet jele, hanem megkönnyíti a következő vendégek érkezését is. Ha a lakást kulturált állapotban adjuk át, jó kapcsolatot alakíthatunk ki a tulajdonossal, elkerülhetjük a plusz takarítási díjakat, és nagyobb eséllyel kapunk pozitív értékelést vendégként. Emellett mindannyiunk közös érdeke, hogy más is higiénikus, kellemes környezetben pihenhessen - írja a The Mirror.