Nem ivott, nem dohányzott, sportolt – mégis súlyos figyelmeztetést kapott

„Teljesen megdöbbentem. Azt hittem, csak annak magas a vércukra, aki elhanyagolja magát” – mondta a nagypapa, aki soha nem dohányzott és alkoholt sem fogyaszt. S hogy akkor mi okozta a vesztét? Az esti nassolás! A férfi minden betolt egy tábla csokit és egy adag chipset. A vérvizsgálat 44 mmol/mol-es értéket mutatott, ami a cukorbetegség előszobája.

Megijedtem, amikor az orvosom azt mondta, 48 év felett nem mindig visszafordítható. Azonnal cselekedtem

– mesélte. Will nemcsak az édességnek mondott búcsút, hanem az étkezési szokásait is teljesen átalakította. „Most már lassan rágok, 40 perc alatt eszem meg az ebédet. Kevesebb kaja is elég, mégis jobban laktat” – árulta el a módszeréről. Kilenc hónap alatt 11 kilót fogyott, mérete L-ről S-re változott, a vércukra pedig normalizálódott.

A nagypapa ma már csak ritkán él az édes örömökkel. „Nagyon eltökélt vagyok, ha egyszer eldöntöm, hogy megváltozom, akkor megcsinálom” – hangsúlyozta. Reggelire gyümölcs, vacsorára főtt tojás és zöldségek kerülnek az asztalára. Állítja, a Second Nature nevű app segített neki at átalakulásban. „Ez a teszt megváltoztatta az életemet. Most fittebb vagyok, mint valaha!” – jelentette ki Will, aki tánctanárként és négy unoka nagypapájaként is aktív napokat él – írja a Mirror.