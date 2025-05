Közeleg az éjjel, amely Európa főboszorkánya szerint nagy hatással lesz az emberek érzelmeire

Különös mágikus energiája lesz a Holdnak május 29-én éjjel. A „leheletvékony holdsarlónak köszönhetően változások sorát indítja be a különös égi jelenség, és felkavarja az állóvizet. Szegedi Erika szerint most azt is eltalálja Ámor nyila, aki menekül előle.

Szegedi Erika szerint lavinaként robban be a szerelem sok ember életébe – Fotó: Pexels

Szegedi Erika szerint lavinaként robban be a szerelem sok ember életébe

A Hold hatására érzelmekben gazdag lendületes időszak veszi kezdetét. A különös égi jelenség leginkább a szerelemre lesz nagy hatással, és feltölti energiával az embereket a hosszú tél után.

Nem csak a levegő hőmérséklete fog izzani a következő időszakban, hanem a szerelem is, amiért a Hold lesz a felelős. Sok ember életébe megérkezik az igazi nagy Ő, és lángra kap a szerelem.

– mondja sejtelmesen Szegedi Erika, Európa főboszorkánya, aki szerint a most születendő kapcsolatok hosszú távúra ígérkeznek.

Ikrek

Hosszú várakozás után elérkezett az idő, amikor a szerelem csapdájába te is beleesel., és szárnyalni fogsz a nyár folyamán.

Rák

Családcentrikus vagy, és végre eljött a te időd. Végre megtalálod azt az embert, aki mellett leélheted az életed.

Oroszlán

A boldogság és szerelem fogja uralni az év hátralévő részét. Életed legjobb időszaka előtt állsz, és ezt érezni is fogod.

Szűz

Küszöbön a boldogság. Régóta vágysz rá, és most végre rád talál a boldogság, csak járj nyitott szemmel.

Mérleg

Fókuszálj a rendre az életedben. Amíg nem sikerül a múltadat lezárni, addig semmi újra ne számíts.

Skorpió

Szép jövőt mutatnak számodra a csillagok. Bármihez nyúlsz, az arannyá változik. Amennyiben párkapcsolatban élsz, maradj hűséges.

Nyilas

A megfontoltság az, ami célba juttat. Általában vakmerően éled az életed, de vegyél vissza a lendületből, különben bajba kerülsz.

Bak

A munkádban már egy jó ideje sikert sikerre halmoztál. Eljött az idő, hogy a magánéleted is révbe érjen. Végre téged is utolér a boldogság.

Vízöntő

Ne engedj a csábításnak. Ha most hagyod, hogy valaki elcsavarja a fejed, akkor boldogtalanság fog kísérni sokáig az utadon.

Halak

Sodródj, és ne ússz az árral szemben. Hiába tiltakozik ellene minden porcikád, érdemes néha beállni a sorba.