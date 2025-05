Megszólalt Európa főboszorkánya, katasztrófák sora fog lecsapni ezen a nyáron!

Május végéig, június elejéig kitart még a hűvös idő. Június 10. után azonban átmenet nélkül hirtelen felmelegedés várható, és a hőmérő higanyszála 30-35 fok fölé fog kúszni. Ami még ennél is rosszabb, hogy Európa-szerte egész nyáron viharok fognak pusztítani. Nem lesz ritka a tornádó erejű szél sem, ami komoly károkat tesz a termésben, és az ingatlanokban is. Az eső mellé még jégeső, 100 km/h feletti szél is társulni fog. A kontinenst az árvíz és a tűzvész sem fogja kímélni, és mindezt még az Etna kitörése tetőzi be