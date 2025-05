Heti horoszkóp (május 26 - június 1.): a Bikára új lehetőségek várnak, míg a Ráknak fontos titkot kell megőriznie

Szűz

Felemás érzéssel tölt el, hogy bolygód, a Merkúr hétfőn hajnalban belép az Ikrekbe. Egyrészt örülhetsz, mert itt a Merkúr jól érzi magát, a legjobb formáját hozza. Másrészt idegesít, hogy megint 2 helyen párhuzamosan kell kihívásokkal megküzdened. Nem szereted, ha nem koncentrálhatsz egy témára. Ha nem bírod, kérj segítséget! Ez a hét második felében egyértelművé válik.

Mérleg

Kimondottan jó hatással lesz rád, hogy a Merkúr hétfőn hajnalban belép az Ikrekbe. Majd kedden napkeltekor újhold lesz az Ikrekben. Olyan érzésed lesz, hogy van fény az alagút végén. Az a furcsa, hogy még nem látod, de hiszed. Ez a derűlátás a legjobb hozzáállás. Akkor is, ha szerdán és pénteken irritáló emberekkel lesz dolgod. Hétvégén égesd ki őket a szívedből!

Skorpió

Veszteség megelőzés érdekében jótékonykodnod kellene. Ha önként odaadod, akkor a sorsnak nem kell elvennie. Mindazonáltal a bolygók azt mutatják, hogy anyagi kár érhet: valami elromlik, vagy elveszik. Muszáj lesz pénzt költened, ami nem fog tetszeni neked. A hét vége felé közeledve megszáll a nyugalom, és rájössz, hogy felesleges idegeskedni. Ilyen lelkiállapotban találod meg a legjobbat.

Nyilas

Hihetetlenül sok impulzus ér már a hét elején. Hihetetlenül sok emberrel lesz dolgod. Ha van párkapcsolatod, akkor vigyázz, mert féltékenység ütheti fel a fejét! Ha még nincs párkapcsolatod, akkor nyisd ki a szemedet és a szívedet, mert ott van közöttük a társad! A hét második felében indokolatlan optimizmus uralkodik el rajtad. Ettől még vonzóbbá és még népszerűbbé válsz…

Bak

Mindig is azt vallottad, amit a régi mondás: „Néma gyereknek üres a tarisznyája.”. Hétfőtől a Merkúr jegyváltása és az Ikrek újhold is a kommunikáció fontosságát erősíti. Különösen a munkahelyeden kell egyeztetnetek a kollégákkal. Akkor csúszik félre a dolog, ha elmulasztjátok ezt. A hét vége felé és a hétvégén is meg kell gondolnod minden kiadást. Nem szabad mínuszba menned.