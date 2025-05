Napi horoszkóp: kedvező fényszögek támogatnak, ha lépni akarsz, azt ma tedd!

Csillagjegyünk nem csak az erősségeinket és a hiányosságainkat határozza meg, de azt is, miként alakul a sorsunk, és a különböző kozmikus események miként hatnak ránk. Szeretnéd tudni, mit tartogat számodra az univerzum május 22-én, csütörtökön? Választ kapsz a napi horoszkópból!

Napi horoszkóp május 22-re Fotó: Metropol

Napi horoszkóp: május 22.

Kos

Uralkodó bolygója a Mars, kedvező fényszögbe kerül a Vénusszal, ami a szerelem, pénz és kis szerencse bolygója. Éppen ezeket hozhatja önnek ez a mai nap: pénzt, ismerkedést vagy egy olyan véletlen eseményt, ami pozitív irányba mozdítja a dolgait.

Bika

Az uralkodó bolygója a Bikának a Vénusz, ami most a legkedvezőbb fényszögben áll a Marssal. Most olyan erő birtokában van, amivel bármit megvalósíthat, amit csak szeretne! Főleg magánéletben kedvez, szóval ha már egy ideje gondolkodik rajta, most ideje lépni/kezdeményezni.

Ikrek

A Hold-Merkúr csodálatos fényszöge nagyon kedvez önnek. Sok inspiráló hatás éri, és tele lesz új elképzelésekkel, és jobbnál jobb tervekkel. Hagyja a döntéseket holnapra, amikorra lecsendesedik az elméje és főleg, leülepedik önben minden új hatás.

Rák

Uralkodó bolygója, a Hold csupa kedvező fényszöget kap a Merkúrtól és az Uránusztól is, a Szaturnusztól viszont nem. Eszerint szuperül elboldogul mindennel, és még a szerencsés véletlen is a kezére játszik, de ha nem figyel, kifuthat az időből.