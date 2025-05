"A halál egy folyamat, nem egy fekete-fehér pillanat" - ez történik a halálunk után egy tudós szerint

Egy világhírű orvos felfedte a halál utáni nagy kérdés titkát, hogy mi történik valójában – és ez nem olyan ijesztő, mint ahogy sokan gondolnánk. Dr. Sam Parnia, a New York-i NYU Langone School of Medicine az ellátás és újraélesztés kutatási igazgatója szerint a folyamat békés és kellemes. Évszázadokon keresztül a halált úgy tekintették, mint egy végső, elkerülhetetlen pillanatot, amikor a szív leáll és az agy működése megszűnik, de hogy valójában mit érzünk, azt nem tudjuk.

Sok embert foglalkoztatja, mi történik a halál után. Egy tudós választ is ad erre / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A halál valóban ijesztő?

A haldoklás folyamatát „nagyon kényelmesnek” nevezte - a halálközeli élményeket átélt emberek néha leírják az elhunyt családdal való találkozást, de kitart amellett, hogy az érzés nem a túlvilág bizonyítéka. Amikor a halál közeledik, az agy oxigénellátása megszűnik, ennek hatására az agyi áramkörök leállnak, és elveszítjük az eszméletünket – megszakad a kapcsolatunk a külvilággal.

Amikor a szív leáll, minden életfolyamat kialszik, mert nem jut vér az agyba, a vesékbe és a májba, élettelenek és mozdulatlanok leszünk, és ez az az idő, amikor az orvosok kimondják a halálunk időpontját

- közölte az orvos a express.co.uk oldal forrása alapján.

Azok számára, akik természetes módon halnak meg – még akkor is, ha a halál előtt fájdalmat éreztek –, maga a halál folyamata nagyon megnyugtatóvá válik. Valóságos békét, boldogságot hoz. Sokan egy fényes, meleg, hívogató fényt írnak le, amely mintha magához vonzaná őket. Gyakran számolnak be arról is, hogy elhunyt szeretteiket látják, mintha azok jöttek volna eléjük üdvözölni őket. Sokan elmondják, hogy nem akartak visszatérni az életbe – annyira békés és vonzó ez az élmény, mintha egy mágnesként húzná őket, és egyszerűen nem akarnak visszajönni.