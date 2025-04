Vízöntő hold: Ezek a csillagjegyek igazán jó hírt kapnak

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Hold húsvét hétfőn még a Bak jegyében ébred, aztán délelőtt átlép a Vízöntőbe. Ha vendégeket vársz, akkor érdekes, jó beszélgetésekre számíthatsz. Mivel a Bak jegye hagyománykedvelő, most még a locsolkodást sem fogod (annyira) utálni.

Fotó: Képünk illusztráció: Shutterstock

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A húsvét hétfő az önfeledt találkozásokról szól, ugyanakkor ismét picit nosztalgikus, szentimentális hangulatba kerülhetsz. Ez persze nem baj, sőt, most van az ideje újra átgondolni, hogy milyen irányban változtak körülötted a dolgok.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Húsvét hétfőn a békés együttlété a főszerep. Finom ételek, italok várnak rád, és engedj el most minden problémát. Ünnep van, csak erre gondolj. Ha lehetséges, kis időt külön is tölts a pároddal. Ne csak a családé legyen az egész húsvéti ünnep.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Vízöntő hold jókedvet hoz. Jól esik az elmúlt napok izgalma után tényleg kikapcsolódni. A pároddal, ha volt is korábban súrlódás, az ünnep második napján biztosan sikerül ezeket tisztázni. Ha családdal, barátokkal találkozol, és az idő is engedi, menjetek ki a szabadba, kertbe.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Nagyon nehéz téged befolyásolni, de mégis van valaki, aki hatással tud lenni rád. Látszólag persze neki is ellenállsz, de ez most tényleg csak a látszat. Igaz, neked nagyon fontos, hogy mit mutatsz magadról. De jól tennél, ha húsvét hétfőn meghallgatnád a másikat is.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Húsvét hétfőn is fontos úgy intézni a programokat, hogy azok ne csak másoknak, hanem neked is valóban örömet okozzanak. A Vízöntő Hold vidám energiákat hoz, így most különösen jól esik a társaságban, barátokkal töltött idő.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Húsvét hétfőn a hangulatod olyan szeszélyesen változik, mint az áprilisi időjárás. Ma igazán elemedben érezheted magad, de az indulataidat fogd vissza picit. A jókedv és mosoly kifejezetten jól áll neked…

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Vidámságot hoz a vízöntő Hold, ugyanakkor a konfliktushelyzetek elkerüléséhez húsvét hétfőn szükséged lesz a korábbi tapasztalatokra és emberismeretedre is. Legyél a lehető legóvatosabb a beszélgetések során.