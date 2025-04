Napi horoszkóp: még a hosszú hétvége előtt minden ennek a csillagjegynek a nyakába zúdul

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szerdán belép a jegyébe a Vénusz, és ettől a következő hetekben felerősödik a kisugárzása, sokkal szerencsésebbnek és szerethetőbbnek érzi magát, mint szokta. Mindenfajta kapcsolatban javulás van, munkahelyen és magánéletben is.

Fotó: Metropol

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Több kedvező fényszög is lesz szerdán. Kell is ez a plusz lendület, energia, mert a hosszú hétvége előtti napra rengeteg feladat, elintézni való gyűlt össze. A Hold és a Merkúr mutatja, hogy most nagyon jó ötletei lesznek.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Legyen nyitott minden találkozásra, hírre, ami szembejön önnel, mert szerdán a változás nagyon erősen ott van a levegőben. Ahhoz, hogy ez meg is történhessen, ott kell lennie a megfelelő helyen, a megfelelő időben. Bízzon az intuíciójában!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Váratlanul szuper programra kaphat meghívást estére, vagy egy barát jelentkezik be. Ne keressen kifogásokat, mert bármit is gondol előzetesen, az élmény, a találkozás, a beszélgetés végül nagyon izgalmas lesz.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Nagyon kedvező az Oroszlánnak, a tűz elem szülöttének, hogy a Vénusz a Kos jegyébe lép. Most szinte bárkit levesz a lábáról, akit csak akar! Jó nap ez a párkapcsolatra, szerelemre, érzések megélésére és kibeszélésére is. Ha még társat keres, lehetséges, hogy épp most ismerkedik meg valakivel…

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ha szeretné elérni, hogy fontos ügyben valaki végre elmondja az álláspontját, akkor a mai nap igazán alkalmas lehet rá, hogy színvallásra késztesse az illetőt. Készítse elő a terepet, és tegye fel a kérdéseket! A Hold és a Merkúr fényszöge segít a kommunikációban.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Jó napja lesz, egyedül arra figyeljen, hogy kivel osztja meg a másokkal kapcsolatos véleményét, főleg akkor, ha az negatív kritika. Könnyen lehet ugyanis, hogy ez sokkal könnyebben és gyorsabban jut el az illető fülébe, mint ahogy gondolná.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Vénusz a tűz-elemű Kosba lép szerdán, eszerint elöntik az érzések, könnyen lángra lobban. Ugyanakkor mégis képes lesz uralni az indulatokat. Összességében nagyon pozitív és szenvedélyes szerdára számíthat.