Itt a soha vissza nem térő lehetőség: kivételes erővel hat a retrográd Merkúr erre a 4 csillagjegyre

Ez a különleges esemény pedig 4 csillagjegyre rendkívüli hatással lesz, ugyanis mások mellett visszahozhat egy szuper lehetőséget a múltból. Mutatjuk, kik a szerencsések!

Ikrek

A Merkúr az uralkodó bolygód, a mozgása rád nagyon erőteljesen hat. A retrográd Merkúr most visszahozhat neked egy olyan lehetőséget, amit nagyon jól ki tudsz majd aknázni. Április végéig jár a Halakban, ami a pénzügyek felívelését hozza. Arra viszont figyelned kell, hogy ne ússz el az idővel és a pénzed se ússzon el.

Mérleg

Az, hogy a Merkúr visszalép a Halakba, nagyon jót tesz neked, bár kétségtelen, hogy abszolút felkavarja körülötted az állóvizet. Könnyedebben, egyszerűbben célt érsz mindennel, és visszajöhet egy szuper lehetőség a múltból. Ezúttal élj vele! Ezt értheted a magánéletere is: jó fejlemények várhatnak, és ha szingli vagy, most megismerkedhetsz egy nagyon érdekes személlyel.

Skorpió

A Halak Merkúr neked a bőség energiáit hozhatja, a mértéktartásra viszont figyelned kell: ne ússz el pénzzel és idővel. A munkahelyeden feljebb léphetsz, ha pedig állást keresel, most találhatsz egy jó lehetőséget. Pénzügyekben váratlan szerencse jön!

Halak

A Merkúr visszalép a jegyedbe, és nem is csak egy-két napra, mert egészen április végéig itt halad majd. Nagyon sok mindenben, köztük egészen hétköznapi ügyekben is a segítségedre lesz, és szerencsés lehetőségeket jelez. Ha volt valamilyen elakadás, amin nem tudtál túljutni, az most váratlanul megoldódik. Pénzben is szerencsét hozhat neked a Merkúr - írja az Astronet.