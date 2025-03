Rendkívüli üzenetet küldött az univerzum: a Vénusz és a Kos újhold nagy szerencsét jelez ennek a csillagjegynek

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Kos újhold az év egyik legfontosabb újholdja. Az újrakezdést jelképezi. Fontos, hogy feltegye magának a kérdést, mi az, ami az igazi örömforrást jelenti önnek? Ma, ha lehetséges, engedje meg magának, hogy része legyen benne! A napfogyatkozás hozhat feszültséget. Lassítson!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Újhold és napfogyatkozás - sok ez így egyszerre... Ön egyébként is megfontolt típus, és most semmiképp se adja fel ezt a jó szokását, mert most nagyon sok a feszültség. Amit ma érdemes: leülni, pihenni, és lehetőleg a pozitív dolgokra összpontosítani.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Valamilyen jó fordulatra most sor kerülhet. Ha jól belegondol, idén ez a téma, kérdés egyszer már előjött, csak talán akkor nem hitt még magában eléggé, s ezért nem élt vele. Most itt van a lehetőség ismét, a retrográd Merkúr ismét ön elé hozza.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Kos újhold nagyon kedvez önnek. Új inspirációk, ötletek jöhetnek, amik nagyon megmozgatják a fantáziáját. Lehetséges, hogy olyan hírek is érkeznek, amikről először azt hiszi, csak pletyka, de aztán kiderül, hogy nagyon is igaz.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Meglepő, de annál izgalmasabb lehetőségeket jelez önnek a Kos újhold. Könnyen lehet, épp ma kap valamilyen új munkával kapcsolatos ajánlatot, amire talán egyáltalán nem számított. Ma az a legfontosabb, hogy gyorsan döntse el, mit akar…

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Nagyon fontos lenne, hogy a mai napon legyen nyitott a lehetőségekre. Nem is kell ezen most hosszasan gondolkodnia, egyszerűen csak fogadja el, amit az univerzum ajándékoz önnek. Ez már egy jel, hogy rövidesen fel fognak ívelni a dolgai.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Szombaton nagyon könnyen rendezheti a korábbi félreértéseket. De most lesz is kedve beszélgetni, társaságban tölteni az idejét. Igazság szerint nagyon sok megbeszélni valója is lesz, mert sok az új információ, esemény, fordulat.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Vénusz és a Kos újhold most szerencsét jelez. Könnyen lehet, valamilyen pénzzel kapcsolatos lehetőség villan fel ön előtt ma. Vagy valamilyen kedvező alkalmat hoz önnek az élet. Bármi is történjen, most nagyon jól jöhet ki belőle.