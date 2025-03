4 jele annak, hogy nincs egymással közös jövőtök a pároddal

Biztos neked is megvan már a kialakult tapasztalatod és a véleményed arról, hogy milyen típusú vagy attitűdű emberrel nem jössz ki jól. Egyszerűen vannak olyan emberek és viselkedési formák, amikkel nincsen alapvetően probléma, de nem kompatibilisek velünk. Amikor randevúzni kezdesz egy ismeretlen emberrel, akkor jó, ha már az első randik során kiderül, hogy van-e esélyünk együtt egy komolyabb kapcsolatra, vagy egyáltalán nem. Egy randiszakértő ebben nyújt segítséget a számunkra.

Négy jel, hogy a randipartnerünk nem akar igazán minket / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A LadBible Jana Hocking párkapcsolati szakértő és randiguruval járt utána annak, hogy mi az a négy viselkedési forma, amelyet el kell kerülnünk, ha nem akarunk egy gyors szakítás, vagy egy csalódás áldozataivá válni.

A randikra csak akkor megy el, ha nincs más programja

Ha valaki csak és kizárólag akkor randevúzik veled, amikor éppen a naptárában van rád egy szabad órácskája, akkor valószínűleg nem ő lesz az igazi. Ha valaki igazán veled akar lenni, akkor keres rá lehetőséget, és inkább más programjait alakítja a randi dátumához, és nem fordítva.

Ha kihasználja a figyelmedet, de nincs élő aktivitás

Ha csak telefonon, chaten, vagy a webkamerádon keresztül beszélgettek, és nagyon ritkán, vagy egyáltalán nem randiztok egymással, akkor valószínűleg csak lelki-szemetesként, vagy unaloműzőnek használ téged. Ha nincs egy ív, vagy előrelépés a randizásaitok során, akkor 100 százalék, hogy nem ő lesz az igazi.

Amikor nem akar nyilvánosan találkozni

A szakértő rámutatott, hogy ő is randizott egy férfival, aki a tenyerén hordozta őt, és szinte minden este vacsorát főzött neki, de egy idő után rájött, hogy csak azért, mert nem akart sehová nyilvánosan menni, mert így senki nem látta őket kettesben. Amikor pedig felajánlotta neki, hogy menjenek egy közeli étteremben, inkább visszakozott a férfi. Nem is lett belőle semmi komoly.

Amikor csak a nap végén, késő este van rád ideje

Persze sokszor azt mondják az emberek, hogy annyira elfoglaltak, hogy nap közben nem érnek rá társalogni, vagy chatelni, de gondolj bele, hogy mit árul el, hogy ha mondjuk bármi történne veled napközben, fel akarnád hívni a párodat, ő pedig teljesen ignorálna téged? Na ugye, így nem is hangzik olyan jól. Ha valakit érdekel, hogy mi van veled, és ő is szívesen megosztaná veled, annak a nap több pontján is lesz rád néhány perce akár egy telefonálásra, akár egy üzenetre. Aki mást mond, az hazudik, vagy nem akarja, hogy napközben bárki meglássa, hogy veled beszél. Az sem hangzik túl jól - zárta sorait a szakértő.