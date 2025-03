Napi horoszkóp: ezekre a csillagjegyekre ma rámosolyog a szerencse!

2025. március 27. Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Csütörtökön ismét különleges égi esemény hatása érvényesül: a retrográd Vénusz hátrálása során kilép a jegyéből, és visszalép a Halakba. Ez önnek olyan személy feltűnését jelzi, aki idegesíti az érzelgős stílusával. Viselje el, legyen vele toleráns, hiszen amúgy most önnek szuper lehetőségei vannak, amit a szombati Kos újhold is előre jelez.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Uralkodó bolygója, a Vénusz hátrál, és visszalép a Halak jegyébe. Ez kimondottan nosztalgikussá teheti. A megérzéseit is nagyon felerősíti, úgyhogy most összeállhat a kép egy korábbi eseménnyel kapcsolatban.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Csütörtökön fordulatot vehetnek a dolgok ön körül. Most olyan jók a megérzései, hogy szuperül tud alkalmazkodni minden változáshoz, például a munkahelyen. A lehető legtöbb tennivalót érdemes mára időzítenie. Sikeres lesz!







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ilyen is ritkán történik: a Vénusz hátrálása során a tűz elemű Kosból visszalép a víz elemű Halakba, ami önnek szuper hír. Minden csodásan alakulhat. A párjának, de valójában szinte mindenkinek visszatér a jókedve, ami önre is óriási hatással lesz. Szóval, ideje mosolyognia. Ma szerencsére valóban lesz is miért…







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Alapvetően önnel nem harmonizál a Halakba lépő Vénusz. Viszont ne feledkezzünk meg a szombati Kos újholdról, aminek meg ön az egyik kedvezményezettje. Figyeljen a most jövő lehetőségekre – érdemes!







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Most nagyon összerendeződnek a dolgai és a gondolatai is. Hihetetlenül erősek lesznek a radarjai a csütörtökön a Halakba visszalépő Vénusz miatt! Nagyon jó érzékkel látja meg, hogy merre tud a legkönnyebben haladni a dolgaival.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Csütörtökön minden kérés nélkül is mindenki felajánlja a segítségét önnek. Ez a fajta szeretet és önzetlenség nagyon megmelengeti a szívét. Jár önnek, fogadja el, élvezze ki, hiszen ön is mindig segítőkész másokkal.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ön is a víz elem képviselője, így a Halakba visszalépő Vénusz kedvez önnek. Sok jó hírt, köztük a munkával kapcsolatosat is kap csütörtökön. De ha a jövővel kapcsolatosan lenne bármilyen komoly terve, most azzal is sokat léphet előre.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)