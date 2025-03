Ilyen hatással lesz ránk ma a Vízöntő Hold, erre jobb felkészülni

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szerdán a Vízöntő Hold alternatív megoldásokat hoz. Váratlan áttörés, átbillenés egy nehéz ügyben, isteni szikra - ezek mind jellemezhetik a mai napot. És mindemellé még vidámság is! Viszont lesz egy kellemetlen meglepetés – ezt jelzi az Uránusz kedvezőtlen fényszöge. Lendüljön túl rajta!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Szerdán az Uránusz átírhatja a napi programot, és hozhat váratlan bonyodalmakat. Az a lényeg, hogy bárhogy is provokálja a másik, ne menjen bele méltatlan szóváltásba. Csak a maga dolgával törődjön - az, hogy ő mit gondol, legyen az ő baja!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Vízöntő Hold önnek különösen kedvező, hiszen levegő elem, akárcsak ön. Nagyon jó, új ötletei lehetnek régi ügyekkel kapcsolatban is. Most hirtelen azt veszi észre, hogy az eddigi erőfeszítések beérnek, és megérkezik a siker abban is, ami eddig csak nehezen ment.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Különleges és nagyon ösztönző nap lehet a szerda. Inspirációt kaphat például egy érdekes és izgalmas személytől, aki nagy hatással lesz önre a továbbiakban. De az is lehet, hogy olyan esemény történik, ami előrelendíti az életét.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A szerda lendületet adhat, hogy valami, ami már folyamatban van egy ideje, végre megfelelő mederbe kerüljön és úgy haladjon tovább, ahogy azt eltervezte. A Vízöntő Hold támogatja ebben és a bölcs felismerésekben is.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szerdán a Vízöntő Holdnál beszédesebb lehet az átlagosnál. Legyen óvatos, hogy kinek mit monda. Később ugyanis visszajuthat az illető fülébe, amiből kellemetlen bonyodalom származhat. Minden más szempontból sikeres és szerencsés nap ez, csak erre kell ügyelnie.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Szerdán a Vízöntő Hold önt is segíti. És nem csak a jelen ügyeiben ad jó ötleteket, hanem olyan értesítést, információt is kaphat, amely a jövője szempontjából lehet hasznos. Megismerkedhet valakivel, aki nagy hatással lehet önre, vagy az élete valamely területére.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Jó napot jelez a Vízöntő Hold, de az Uránusz azért hozhat izgalmat, vagy stresszt szerdára. A munkahelyi változásokból már őszintén kezd elege lenni. Igaza is van, mert nagyon nehéz alkalmazkodni bármihez úgy, hogy állandóan változás van.