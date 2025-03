Tavaszi kirándulóhelyek: ezeket nem szabad kihagyni!

Itt a tavasz, kivirágoztak a kertek, ezer színbe borult a természet! A Fanny magazin három különleges helyet is ajánl, ahol tobzódhatunk az újjászülető természet csodáiban.

Fotó: BALAZS MOHAI

Szivárványos árnyalatokban

Hazánk legjelentősebb botanikus kertjében, a leggazdagabb növénygyűjteménnyel rendelkező egykori kastélykertben feledhetetlen sétákat tehetünk, amihez tematikus útvonalakat is találhatunk. Ezeket egyéni, de vezetett módon is bejárhatjuk. A több mint 13 ezer növényfajt rejtő terület színpompás virágokban bővelkedik: a sáfránymező lila szőnyegre emlékeztet, de megcsodálhatjuk a kikeleti hóvirágokat, és a pirosas-narancssárgás árnyalatú hibrid varázsmogyoró cserjéket is.

Nemzeti Botanikus Kert

Hol? 2163 Vácrátót, alkotmány út 2-4

Bővebben: botanikuskert.hu

Színek kavalkádjában

A Dél-Dunántúl egyik legfajtagazdagabb parkja dúskál a védett növényfajokban. A Draskovich-kastélyt körülölelő arborétum minden bizonnyal ebben az évszakban a leglátványosabb, ráadásul díjmentesen bejárhatjuk. Az élénk színeket felvonultató kert különleges fákat, cserjéket és növényeket rejt, a kora tavaszi időszakban hóvirágot, illír sáfrányt, szártalan kankalint és kikeletnyitó téltemető virágokat láthatunk.

Sellyei Arborétum

Hol? 7960 Sellye, Köztársaság tér 1.

Bővebben: sellye.hu

Fehéres varázslatban

Különleges élményben lehet része annak, aki ellátogat az ország nyugati felére, pontosabban a Rába és a Pinka árterének élővilágát bemutató tanösvényhez. A kora tavaszi időszakban a tőzike virágzása kápráztatja el az érzékeinket, ami fehér kárpitként tárul a szemünk elé. Az apró harang alakú virágocskák mellett a terület más természeti kincseiben is elmerülhetünk. A tanösvény szakember vezetésével is bejárható.

Dobogó-erdő Tanösvény (Tőzikés)

Hol? 9909 Körmend,

Bővebben: orseginemzetipark.hu

Csillagos kilátásban

A Somogy vármegyei község kiemelkedő része az a természetvédelmi terület, ahol áprilistól a csillagos nárcisz az úr. A műemléki védelem alatt álló 13 hektáros romkertben ebben az évszakban fehér virágszőnyeg kényezteti a látogatókat, ami azért is egyedi, mert egészen a török idők óta borítja a területet. Ha még élményekre vágyunk, ezen kívül megtekinthetünk szártalan kankalint is.

Babócsai Basakert

Hol? 7584 Babócsa

Bővebben: ddnp.hu