5 kiváló ötlet az esővíz felhasználásához

Fotó: canva.com

1. Kerti öntözés

Az esővíz használatának egyik leggyakoribb és legpraktikusabb módja a kerti öntözés. Ha csapvízzel locsolunk, hosszú távon jelentős kiadásokra kényszerülünk, különösen a nyári hónapokban, amikor gyakrabban kell öntözni a növényeket.

Ezzel szemben az esővíz ingyen van, és kiválóan alkalmas a növények öntözésére. Mivel az esővíz nem tartalmaz ásványi anyagokat, mint a csapvíz, kevésbé terheli a növényeket, és nem okoz vízkőlerakódást a talajban. Ráadásul a növények jobban fejlődnek, mivel az esővíz az esőcseppek révén oxigént is juttat a talajba.

A vízgyűjtő rendszerek könnyen telepíthetők, és nem igényelnek nagy beruházást. A csapadék vizet egy egyszerű szűrőrendszeren keresztül megtisztíthatjuk a nagyobb szennyeződésektől, így a növények garantáltan tiszta vizet kapnak. Az esővíz gyűjtéséhez szükséges tartályok különböző méretben elérhetők, így akár kisebb kertekben is könnyen alkalmazhatjuk.

Az összegyűjtött esővizet egy kerti szivattyú és egy öntöző rendszer segítségével bárhová eljuttathatjuk a kerten belül. A szivattyút csatlakoztathatjuk például egy csepegtető öntözőhöz, amely segítségével a víz közvetlenül a növények gyökeréhez jut. Ezáltal határozottan csökkenni fog a vízveszteség és a növények egészsége is biztosítva lesz. A megfelelő kerti szivattyú kiválasztásához és a különféle öntözőrendszerek kiépítéséhez további tanácsok találhatók a szivattyuwebaruhaz.hu weboldalán.

2. Házi mosás

A háztartási vízfogyasztás egyik legnagyobb részét a mosás teszi ki. Az esővíz azonban erre a célra is remek alternatívát kínál. Az esővíz használata a mosás során nemcsak környezetbarát, hanem pénztárcabarát megoldás is. Mivel az esővíz nem tartalmaz a csapvízhez hasonló kemikáliákat és ásványi anyagokat, kíméletesebb a textíliákkal, így a ruhák is hosszabb ideig megtartják eredeti színüket és minőségüket.

Ha mosáshoz szeretnénk esővizet használni, egy egyszerű vízgyűjtő rendszerre lesz szükség, amelyet közvetlenül csatlakoztathatunk a mosógéphez. A vízgyűjtő tartályokat úgy tervezték, hogy a tiszta esővizet egy szűrőrendszeren keresztül vezessék, így a nagyobb szennyeződések el lesznek távolítva. Ezt követően a tiszta esővíz jut a mosógépbe, ahol a szokásos módon felhasználható a ruhák mosására. Ezzel nemcsak a csapvíz fogyasztását csökkentjük, hanem a vízszámlát is mérsékelhetjük.