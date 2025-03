Fantasztikus egy hetünk volt a szigeten! Ez egy csendes rész, itt nem ordít sehol a zene, az emberek kikapcsolódni érkeznek, és senki sem zavar senkit. Nagy túrákat csináltunk, béreltünk autót és azzal jártuk be a szigetet, illetve voltunk delfineket is nézni, gumicsónakkal. Fantasztikus élmény volt még akkor is, ha nem tudok úszni...