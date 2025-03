Inkább marad szingli: ez a 3 csillagjegy nem elégszik meg a tökéletes szerelemnél kevesebbel

Horoszkópunknak is köszönhető, hogy mindannyian mások vagyunk: igaz ez arra, miként kezeljük a pénzügyeinket, a karrierünket, miként kommunikálunk, miként nyílunk meg mások előtt, és bizony arra is, miként viszonyulunk a szerelemhez. Van, aki szinte kapcsolatból kapcsolatba lép, míg más inkább kivár. Most ez utóbbiakról lesz szó, azokról a csillagjegyekről, akik nem érik be a tökéletesnél kevesebbel, ha párkapcsolatról van szó.

Van, aki inkább magányos marad, mint beérje a tökéletesnél kevesebbel. Eláruljuk, mely csillagjegyek keresik legerősebben az igazit Fotó: Pexels

Csillagjegyek, akik csakis a tökéletes kapcsolattal érik be

Szűz

Aligha meglepő, hogy az élet minden területén tökéletességre törekvő, részletorientált, perfekcionista Szűz felkerült erre a listára. Rendkívül magas elvárásai vannak, amiknek kevesen felelnek csak meg. Ő az, aki intelligens, felelősségteljes, érzelmileg érett párt keres maga mellé, és ha valaki nem teljesít minden téren kiválóan, inkább kiadja az útját. Sajnos ez azzal is jár, hogy a Szűznek nem csak hihetetlen magas elvárásai is vannak, de hajlamos túlelemezni is egy kapcsolatot, ráadásul retteg attól, hogy rossz döntést hoz, ami már-már bénítóan hat rá. Ha boldog akar lenni, meg kell tanulnia elfogadni a tökéletlenségeket, valamint azt, hogy egy kapcsolat kibontakozásához idő kell.

Nyilas

A nagy kalandor, a független szellem, akinek mindene az izgalom és a szabadság: ez azonban azzal jár, hogy nagyon nehezen állapodik meg, és nagyon nehezen talál maga mellé olyan partnert, akivel hasonló hullámhosszon vannak. Az ideális pár számára nyitott, spontán és optimista, ugyanakkor érzelmileg kellőképp magabiztos, hogy ne hozzon féltékenységet a Nyilas függetlensége. E jegy szülöttei sajnos hajlamosak kerülni a mélyebb beszélgetéseket, a mélyebb kötődéseket, nyughatatlanságuk pedig számos alkalommal vetett már véget a kapcsolataiknak. Meg kell tanulniuk egyensúlyt tartani a függetlenség és az elköteleződés között, emellett nyíltan kell kommunikálniuk, hogy partnerük is pontosan tisztában legyen azzal, mivel jár egy kapcsolat egy Nyilassal.