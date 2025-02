Szingli élet: 10 tipp, hogy boldogabb legyél, mint valaha

Ahelyett, hogy irigykedve, szorongva néznénk másokat, inkább koncentráljunk a saját életünkre! Tekintsünk bizakodóan a jövőre és hozzunk egy döntést, hogy mostantól igenis, hogy csodás lesz minden! Lássuk, mit kell tennünk! Ebben segít nekünk dr. Makai Gábor pszichoterapeuta.

1. Ismerkedjünk meg magunkkal!

Az egyedüllét segíthet nekünk, hogy végre időt szakítsunk arra, ami a legfontosabb: az önmagunkkal való kapcsolatunk elmélyítésére. Ha eddig nem igazán éltünk egyedül, akkor az időnk nagyrészét mással vagy másokkal töltöttük. Ennek természetes következménye, hogy a velük való kapcsolatok fenntartására összpontosítottunk, és az „önmagunk” háttérbe szorulhatott. Ha rájövünk, hogy talán nem ismerjük magunkat olyan jól, mint ahogyan azt elképzeltük, akkor itt az ideje, hogy valóban birtokba vegyük a saját életünket. Elgondolkodhatunk azon, hogy mit szeretünk csinálni a szabadidőnkben, mi a kedvenc ételünk, és hogy valóban élvezzük-e a krimi sorozatokat vagy valami teljesen mást néznénk, ha csak mi számítanánk. Azon is töprengjünk el, hogy a mi célunk a jövőnkkel kapcsolatban, mit szeretnénk elérni, megvalósítani. Ne ijedjünk meg, ha hirtelen nem találjuk a válaszokat, ez természetes. Nehéz átállítani az agyunkat arra, hogy azzal foglalkozzon, ami nekünk jó, és ne azzal, hogy a másiknak mi tetszene. Szánjunk rá időt, hogy gondolkodjunk saját magunkon, kérdéseket tegyünk fel, és azokra megkeressük a válaszokat saját magunkban.

2. Erősítsük a kapcsolatainkat

Az egyedüllét lehetőséget ad arra, hogy megvizsgáljuk a kapcsolatainkat, és felismerjük azokat, amelyek nem sokat tesznek a jólétünkért, és azokat is, amelyektől jobbnak és jobban érezzük magunkat. Lehet, hogy az exünk barátai automatikusan a mi barátaink lettek, de igazából soha nem kerültünk közel egymáshoz. Az is lehet, hogy elhanyagoltuk a társaságunkat, mert minden időnket és energiánkat a párunkra és az ő haverjaira fordítottuk. Most itt az idő arra, hogy megerősítsük a kapcsolatainkat olyan emberekkel, akik felemelnek és értéket adnak az életünkhöz.