Megmutatja a szakértő: ilyen a szuperegészséges lábbeli

A szűk sem jó!

A szűkülő orr rész sok panaszt okozhat, mivel összenyomja a lábujjcsontokat, ami korlátozza a mobilitásunkat, emellett elősegíti a kalapácsujj és a tyúkszem kialakulását. Mivel a bőr tartós nyomásnak és súrlódásnak van kitéve, a szervezet úgy reagál rá, hogy megerősíti a külső réteget, vagyis bőrkeményedés alakul ki. Ha a nyomás továbbra is fennáll, különösen egy adott ponton, a bőrkeményedésből tyúkszem alakulhat ki, amelynek kemény magja a mélyebb, érzékeny bőrszerkezetet is eléri, így fájdalmat okoz. A cipő választásnál ezért vegyük figyelembe lábfejünk szélességét is, hogy a lábujjaink kényelmesen tudjanak benne mozogni minden egyes lépésnél.

Problémás lábak

A bokasüllyedés, vagy lúdtalp, a talp hosszanti boltozatának a lesüllyedését jelenti, és ez igencsak megnehezíti a gyaloglást. Mivel az elváltozás az egész test statikáját megbontja, előfordulhat, hogy olyan tűneteket tapasztalunk, mint a térd-, csípő-, vagy gerincpanaszok, bütyök és kalapácsujj. A bokasüllyedés tipikus jele a szokásosnál jobban befelé dőlt lábfej, sarok. Ha gyerekkorban jelentkezik, akkor még van esély rá, hogy idővel – és megfelelő talpbetéttel – ez rendbejön, kamaszkort követően már nem, mivel akkorra már kialakul a végleges talpszerkezet. Ha már kialakult a lúdtalp, helyrehozni nem lehet, csak karbantartani gyógytornával, dinamikus mozgással és talpbetéttel.