Az Uránusz energiái feszülten indítják a napot ennek a csillagjegynek

Feszültség, és határidős feladatok. Nagyjából így kezdődik a legtöbb csillagjegy számára a hét. Azonban a horoszkóp mindenki számára megoldást nyújt a váratlan helyzetek kezelésére.

Szerencsére a horoszkóp tartogat megoldást a nehéz helyzetre. Fotó: Billion Photos / Shutterstock

Az Uránusz határozza meg a hétfői horoszkópot

Kos

Hétfőn a Hold víz elemű jegyből indul, ezért könnyen elúszhat az idővel. Tele van tervekkel, de figyeljen oda, mert ha elkalandozik a gondolata, könnyen hibázhat – ez pedig pluszmunkát jelenthet. Ne bosszankodjon, mert az sokkal jobban kimeríti, mint maga a feladat vagy annak kijavítása.



Bika

Ma a kulcs az ön kezében van. Az égi fényszög vitás helyzeteket jelez, de ne hagyja, hogy belerángassák olyan konfliktusokba, amelyek nem érintik közvetlenül. Ha kimarad, azzal most sokkal jobban jár. Néha a bölcs visszafogottság a legerősebb döntés.



Ikrek

A hét elején semmi szükség a kapkodásra. Az égi folyamatok szerint biztosan utoléri magát, és mindennel elkészül – még ha az utolsó pillanatban is. Inkább figyeljen a részletekre, mintsem hogy rohanjon.



Rák

A Hold most az ön jegyében jár, és különösen érzékennyé teheti. Lehet, hogy oka lenne a sértődésre, de érdemes megkérdeznie magától: valóban mivel bántotta meg a másik? Talán csak figyelmetlen, esetlen vagy önző volt? Ha így van, az nem önről szól.



Oroszlán

Szeretne valakivel nyugodtan, rohanás nélkül megbeszélni valamit – de ma ez talán nem sikerül. Ne adja fel! Legyen türelmes és megértő, még ha a nap kissé sűrűre is sikerül. Az Uránusz energiája most mindenkit kicsit feszültebbé tehet.



Szűz

Ma feldúlt emberekkel hozhatja össze a sors. Nem mindig fogja érteni, miért vannak kiborulva. Ne vegye magára, és ne gondolja, hogy ön az oka. Ha megőrzi a higgadtságát, gyorsan kiderül, mi a valódi helyzet. Délutánra már érezhetően javul a hangulat.



Mérleg

Hétfőn bár előfordulhatnak feszültségek, mégis elismerést vagy dicséretet is kap. Ne kételkedjen az őszinteségben, és ne keresse mögötte a hátsó szándékot! Fogadja el jóhiszeműen, és kellemesen fog csalódni – az illető tényleg komolyan gondolja.



Skorpió

Engedje, hogy a dolgok a maguk tempójában haladjanak. Nem irányíthat mindent egyedül, és most nem is kell. Ugyanakkor a bolygók azt üzenik: minél több beszélgetésben vesz részt, annál értékesebb információkat hallhat. Érdemes figyelnie.