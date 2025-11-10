Az Uránusz energiái feszülten indítják a napot ennek a csillagjegynek
Bár az Uránusz feszült helyzeteket tartogat, a Rák Hold mindent kisimít majd az utolsó pillanatban. Szerencsére a horoszkóp is tartogat megoldást a nehéz helyzetre.
Feszültség, és határidős feladatok. Nagyjából így kezdődik a legtöbb csillagjegy számára a hét. Azonban a horoszkóp mindenki számára megoldást nyújt a váratlan helyzetek kezelésére.
Az Uránusz határozza meg a hétfői horoszkópot
Kos
Hétfőn a Hold víz elemű jegyből indul, ezért könnyen elúszhat az idővel. Tele van tervekkel, de figyeljen oda, mert ha elkalandozik a gondolata, könnyen hibázhat – ez pedig pluszmunkát jelenthet. Ne bosszankodjon, mert az sokkal jobban kimeríti, mint maga a feladat vagy annak kijavítása.
Bika
Ma a kulcs az ön kezében van. Az égi fényszög vitás helyzeteket jelez, de ne hagyja, hogy belerángassák olyan konfliktusokba, amelyek nem érintik közvetlenül. Ha kimarad, azzal most sokkal jobban jár. Néha a bölcs visszafogottság a legerősebb döntés.
Ikrek
A hét elején semmi szükség a kapkodásra. Az égi folyamatok szerint biztosan utoléri magát, és mindennel elkészül – még ha az utolsó pillanatban is. Inkább figyeljen a részletekre, mintsem hogy rohanjon.
Rák
A Hold most az ön jegyében jár, és különösen érzékennyé teheti. Lehet, hogy oka lenne a sértődésre, de érdemes megkérdeznie magától: valóban mivel bántotta meg a másik? Talán csak figyelmetlen, esetlen vagy önző volt? Ha így van, az nem önről szól.
Oroszlán
Szeretne valakivel nyugodtan, rohanás nélkül megbeszélni valamit – de ma ez talán nem sikerül. Ne adja fel! Legyen türelmes és megértő, még ha a nap kissé sűrűre is sikerül. Az Uránusz energiája most mindenkit kicsit feszültebbé tehet.
Szűz
Ma feldúlt emberekkel hozhatja össze a sors. Nem mindig fogja érteni, miért vannak kiborulva. Ne vegye magára, és ne gondolja, hogy ön az oka. Ha megőrzi a higgadtságát, gyorsan kiderül, mi a valódi helyzet. Délutánra már érezhetően javul a hangulat.
Mérleg
Hétfőn bár előfordulhatnak feszültségek, mégis elismerést vagy dicséretet is kap. Ne kételkedjen az őszinteségben, és ne keresse mögötte a hátsó szándékot! Fogadja el jóhiszeműen, és kellemesen fog csalódni – az illető tényleg komolyan gondolja.
Skorpió
Engedje, hogy a dolgok a maguk tempójában haladjanak. Nem irányíthat mindent egyedül, és most nem is kell. Ugyanakkor a bolygók azt üzenik: minél több beszélgetésben vesz részt, annál értékesebb információkat hallhat. Érdemes figyelnie.
Nyilas
Az Uránusz ma valami meglepőt hozhat, ami kifejezetten jól esik majd. Ha mostanában aggodalmaskodik valami miatt – legyen az magánéleti vagy pénzügyi kérdés –, bízhat benne, hogy a végkifejlet pozitív lesz.
Bak
Az Uránusz jegyváltásának hatását ma is érezheti. Egy új téma vagy érdeklődési kör keltheti fel a figyelmét, ami akár új irányt is adhat életének. Merüljön el benne, keressen információkat, és ha teheti, kezdjen bele. Ma értékes kapcsolatokat is köthet.
Vízöntő
Egy esemény, találkozás vagy beszélgetés ma óriási energiát szabadíthat fel önben. Olyan felismeréseket hozhat, amelyek megkönnyebbülést és felszabadulást adnak. Lehet, hogy végre letesz egy terhet, amit már régóta cipel.
Halak
Hétfőn, amikor meg szeretne győzni valakit valamiről, falba ütközhet. Bár lenne rá esély, hogy áttörje ezt a falat, nem biztos, hogy megéri az energiát. Vannak emberek, akiket jobb, ha hagy a saját elképzeléseikben – így ön is megőrzi a békéjét.
