„Óriási volt a meglepetés” – negyedik gyermekét várja a nő, aki egy rongybabához ment feleségül

Óriási volt a meglepetés, mert az ikrek egyévesek, és három baba is van otthon. Elképzelni sem tudtam, hogy jön egy negyedik is. Nem fogok hazudni, azt hittem, nem lesz több gyerekem, főleg, hogy az ikrek meglepetésként jöttek. Mindig is úgy terveztem, hogy csak egy lesz