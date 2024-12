Nincs menekvés: ezt a 3 csillagjegyet még karácsony előtt eltalálja Ámor nyila

Ugyanakkor akadnak olyanok is, kik számára nagyon megterhelő ez az időszak, amit nem csak úgy beképzelnek maguknak, ugyanis a csillagok szerint is durva hetek ezek. Szerencsére azonban december 20-ától változnak a bolygóállások, ráadásul a szerelemben ígérnek kedvező fordulatokat, különösen 3 csillagjegynek. Nézd meg, te is köztük vagy-e!

Fotó: Metropol

Három csillagjegy, amelyre még karácsonyig rátalál a szerelem

Ikrek

Fontos, hogy nyugodt és higgadt maradj az év végén, és ne veszítsd el a hited; csak így lehetsz harmóniában önmagaddal. December hónap rengeteg szórakozási lehetőséget tartogat számodra, sok új embert megismerhetsz. Ne állj ellen, élvezd a flörtölést, hagyd, hogy udvaroljanak neked, és legyél nyitott; a sok jelölt között ott lesz az igazi! Érdekes, humoros, vibráló személyiségeddel teljesen leveszed a lábáról a Nyilas, a Szűz és a Vízöntő jegyűeket. A Nyilasból nagy kíváncsiságot váltasz ki, mert nem tudja megfejteni örökké változó lényedet. A Szűznek szüksége van erre a vibrálásra, ami felrázza a hétköznapokban. A Vízöntővel rokon lelkek vagytok, így ezek között a jegyek között érdemes keresgélned.

Mérleg

A legkevésbé a párkeresésen jár ebben a hónapban az eszed, pedig december végre elhozhatja a boldogságot! Váratlan lesz, mint a villámcsapás, és sorsszerű; tartsd nyitva a szemed, azonnal fel fogod ismerni, hogy végre betoppant az életedbe, akire már régóta vártál. Több erőd van, mint azt gondolják rólad, sok meglepetést okozol… A legerőteljesebben a Kost, a Bikát és az Ikreket vonzod. A Kos ellenállhatatlanul vonzódik hozzád, de vigyázz, ez macska-egér játék lehet. A Bika gyámolítani akar, az Ikrekkel viszont fantasztikusan szót értesz.

Vízöntő

Ez a te hónapod, végig kísér a szerencse, így optimistán indulsz neki az ünnepeknek. Az ünnepek előtt egyre nagyobb harmóniát és boldogságot érzel majd, ahogy egyre jobban kapcsolódsz önmagaddal. Ez magával hozza, hogy másokkal is mélyebben és őszintébben tudsz kapcsolódni – és ez közel hozhat valakihez, akire eddig nem is gondoltál, mint lehetséges párra… Az Ikrek, az Oroszlán és a Halak vonzódnak hozzád a legerősebben. Az Ikrekkel szellemi társak vagytok, az Oroszlán felismeri benned az erőt, a Halak tiszteli tudásodat – írja a Ripost.